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以「北港媽祖」組慈心會 朝天宮：涉侵權要求改名

2022/8/12 15:25
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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）雲林縣北港朝天宮今發聲明，「北港媽祖」為註冊商標，近日有人成立「北港媽祖慈心協會」，不僅誤導民眾善心，恐已涉侵權，廟方將發存證信函，要求改名，以正視聽。

北港朝天宮總幹事何宗霖今天告訴中央社記者，近日接獲一名信眾來電詢問「北港媽祖慈心協會」一事，才知朝天宮所註冊的「北港媽祖」商標遭人冒用，且此協會通知開會地點寫朝天宮地址，有誤導民眾之嫌，因此廟方將發存證信函，以正視聽。

何宗霖指出，經廟方了解，此協會成員皆非北港人，成立大會地點寫朝天宮住址，但實際上是在北港鎮某家餐廳舉行成立大會，並以北港媽祖之名號召各縣市信徒，朝天宮雖不了解該組織成立的目的和宗旨，但已要求該協會更換名稱。

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北港朝天宮董事長蔡咏鍀也在臉書（Facebook）寫道，「這些人既然拿著北港媽祖的慈悲，做出不實廣告誤導信眾的善心，真是令人無法置信！」同時指示廟方作進一步澄清和處置。

雲林縣北港警分局表示，針對北港朝天宮的商標疑遭冒用，警方正了解原因及有無涉及侵權等情事。提醒民眾使用他人申請中或已審定的商標，有構成侵權的可能，不要有僥倖心態。（編輯：謝雅竹）1110812

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