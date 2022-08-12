花蓮農地非法堆置廚餘 監委調查縣府有無行政疏失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮縣鳳林鎮環保科技園區附近農地遭質疑非法挖坑囤積大量廚餘，監察委員陳景峻（後左）等人12日前往聽取縣府環保局簡報，會後並到農地開挖，空氣瀰漫濃濃臭味、大量蒼蠅聚集，但沒有特殊發現。中央社記者張祈攝 111年8月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮鳳林鎮環保科技園區附近農地遭非法挖坑囤積大量廚餘，散發惡臭，涉及重大環境污染問題，監察委員陳景峻、浦忠成今天前往勘查，釐清花蓮縣環保局有無行政疏失。

花蓮縣政府獲中央補助，購買廚餘高效能處理機放置於鳳林環保科技園區，可處理縣內每天20公噸廚餘，縣府委外由廠商執行，經合法流程處理，可去除廚餘臭味做成液態及固態堆肥，供民眾領取使用。

上月有民眾陳情，園區旁一處國有農地露天堆置固體、液體廚餘肥4個大坑，散發惡臭，懷疑廚餘未經處理就被倒進農地。監委今天到環科園區聽取花蓮縣環保局簡報，會後到農地開挖，空氣瀰漫濃濃臭味、大量蒼蠅聚集，但沒有特殊發現。

陳景峻說，媒體報導農地被非法傾倒上千噸廚餘，依環保局簡報說明，送進的廚餘量、產出的土壤改良劑數量都符合，「那地底下埋的東西是什麼？」過程是否查核落實，有無造假甚至放水疑慮，都須釐清。

浦忠成和監察院調查專員傅學斌則質疑，詹姓農民領用30多次、600多公噸液態、固態肥，數量如此多，都沒有巡查過使用方式嗎？且多次由廠商運送到農地，廠商明知液態有機肥不能露天儲存，應立即混水澆灌，卻放任農民錯誤使用，也未主動通報縣府處理。

花蓮縣環保局簡報說明事件發生始末，澄清早在媒體報導前就主動稽查發現詹姓農民不當使用有機堆肥，要求農民改善，土壤經送驗也都沒有污染問題。後續因為議會現勘，環保局為求自清，主動將全案移送調查。

環保局指出，後續會要求委辦監督廠商提高不定時巡查頻率，針對領有機堆肥量較大的民眾，排定每月固定巡查，確保農民正確使用。

代操廠商循創公司計畫督導陳淑君表示，公司從農業起家，不會破壞大地，所有廚餘都經處理後才供農民使用，過程都有監視器拍下，絕對沒有偷倒廚餘的狀況，感謝監委到場，讓廠商有說明的機會，希望還給廠商和環保局清白。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳景峻指出，後續將針對花蓮縣環保局提供的相關資料、查核日報表、進出數量等重新檢視，並對比民眾陳情、媒體報導，釐清是否有行政疏失問題，再對外說明調查報告。

鳳林鎮環保科技園區附近農地上月遭檢舉，疑非法挖坑囤積大量廚餘，檢方約談10人到案說明，代操廠商李姓負責人涉嫌違反廢棄物清理法、刑法偽造文書等罪嫌，聲押禁見獲准；承租農地的詹姓農民具保新台幣10萬元。（編輯：謝雅竹）1110812