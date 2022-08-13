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謝龍介臉書宣告確診：暫時告辭休養 期待滿血回歸

2022/8/13 15:43（8/13 16:12 更新）
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中國國民黨提名台南市長參選人、台南市議員謝龍介，13日透過臉書表示自己確診了。（中央社檔案照片）
中國國民黨提名台南市長參選人、台南市議員謝龍介，13日透過臉書表示自己確診了。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張榮祥台南13日電）中國國民黨提名台南市長參選人、台南市議員謝龍介，今天下午透過臉書表示，「確診了」；謝龍介提到，暫時告辭休養，既定行程取消或延後，期待滿血回歸。

謝龍介今天下午在臉書（facebook）發文確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），還附上一張戴著口罩的相片。他表示，「即日起依規定隔離。過去幾天曾經跟我接觸過的好朋友們，請留意身體狀況，而未來幾天，許多既定的行程也得取消或延後，造成不便，真的抱歉」。

謝龍介說，「請容我暫時告辭休養，期待滿血回歸，但隔離中，我還是會透過臉書與大家分享時事評論與競選政策」。

謝龍介貼文1小時，就有逾5000人按讚及超過500則留言，包括中廣董事長趙少康、高雄市長參選人柯志恩等人請謝龍介好好休養，保重身體。

國民黨台南市黨部人員告訴中央社記者，謝龍介計畫展開的「百廟祈福」活動，已辦了75場，但因逢農曆7月「鬼月」目前暫停，待農曆8月接續辦理。（編輯：黃世雅）1110813

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