蔡其昌週日行程滿檔 台中走透透傾聽市民心聲

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）民進黨台中市長參選人蔡其昌今天行程滿檔，分別到市場掃街及參加親子活動，他表示，將持續透過行動力，傾聽市民心聲，並全力照顧長輩，老人健保補貼只會多不會少。

立法院副院長蔡其昌從早到下午台中走透透，先到大肚公有零售市場掃街，與民眾親切互動，接著前往大甲區參加健行活動，中午再到北屯區參加各里辦公處聯合中元普度大會，下午再到美術綠園道出席幸福親子藝文季活動，與大小朋友歡度週日假期。

蔡其昌在市場掃街時致詞表示，將持續透過行動力傾聽市民朋友的心聲，尤其「台中十大建設」政見中的社福政策受到大家支持，他再次承諾，全力照顧台中的長輩，老人健保繼續補貼，而且只會多，不會少。

蔡其昌指出，照顧長輩也照顧孩子，因此主張國中小營養午餐免費，且營養加倍，讓孩子健康也減輕家人負擔。他也推薦民進黨台中市議員參選人張家銨與曾威，希望大肚鄉親在年底，能夠給他一個機會進市府為大家服務，同時也讓張家銨、曾威一起進入議會，為台中的市政努力。

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蔡其昌中午前往北屯，與立法委員莊競程、市議員曾朝榮及市議員參選人蔡雅玲、陳俞融等參加各里辦公處聯合中元普度大會，祈求台中市風調雨順、市民朋友平安健康。

由蔡其昌所舉辦的幸福親子藝文季下午在美術綠園道登場，立委黃國書及台中議員江肇國、黃守達陪同出席，蔡其昌表示，幸福親子藝文季已舉辦8年，就是要帶給所有的孩子更多歡笑，「幸福超人」家族會繼續努力，讓台中變成一個幸福城市，未來也會打造更多社會住宅減輕年輕人的生活壓力，並在台中各地規劃更多公園綠地，讓市民朋友有更多休閒活動空間。（編輯：陳仁華）1110814