環團憂中科擴建二期增碳排量 向中市府陳情

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）環保團體擔心正在環評階段的中科擴建二期，恐讓台中用電及碳排量不減反增，今天到台中市政府陳情要求降低開發強度。市府表示，將要求開發單位「綠能用電、空污減排」。

台灣健康空氣行動聯盟與彰化縣醫療界聯盟上午到台中市政府前廣場陳情指稱，正在環評中的中科擴建二期，是為台積電量身訂做，恐讓台中用電與碳排量不減反增，因而前來向台中市長盧秀燕陳情，力邀台積電共同守護台中市民。

環保團體現場提出3大訴求，包括大幅降低開發強度，每年351.4萬噸溫室氣體排放量至少減半；2024年40%綠電，之後每年增加10%綠電，2030年達標綠電100%；加入節能、綠能、儲能的全民國家隊，台積電自己要用的綠電自己發。

對於環團的訴求，台中市環保局回應指出，去年底台積電高層拜會市府時，盧秀燕在場即表示希望台積電能提出相關水、電計畫，希望擴廠計畫在水電的使用上，能更綠色、更環保、更循環。市府於環評階段也將重申要求開發單位「綠能用電、空污減排」的堅定立場。

環保局表示，市府於台積電中科擴建環評審查中，要求開發單位須審慎評估園區未來用電成長需求，在不增加台中火力發電廠用煤量下，提升能源系統韌性，園區應規劃設置一定裝置容量的再生能源、綠電及儲能緊急供電系統，作為整體電網調度之用，以維持供電穩定，減少因用電產生的空氣污染排放。

環保局強調，台中市政府已宣示2050年「淨零排放」目標，園區開發、施工及營運時，要求開發單位及後續營運單位規劃各階段碳中和或淨零碳排等相關計畫，包含各年度減量目標、期程規劃及說明減碳策略，以達各階段減碳績效，最終達成2050年碳中和或淨零排放目標。

有關今天的陳情議題，環保局表示，市府皆已函知中科管理局，建議後續辦理台中科學園區擴建二期籌設計畫時，用水應以再生水為主，用電應以綠電，樹木應充分移補植。市府也將於都市計畫及環保署環評審查時充分討論審議，在兼顧經濟發展及環境保護的前提下，要求中科管理局應明確承諾及妥善處理。（編輯：張雅淨）1110815