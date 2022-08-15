柬埔寨誘騙頻傳 黃偉哲籲旅行業者協助防範

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）近期發生多起暑期打工遭誘騙至柬埔寨事件，台南市迄今仍有10多人失聯。台南市長黃偉哲今天指示持續「搶救雷恩大兵」幫助市民回家，並籲請旅行業者第一線協助進行把關。

黃偉哲中午出席觀旅局成果發表記者會。他表示，台南市目前查出有27人疑前往柬埔寨失聯，少數人已返國，還有10多人可能仍在柬埔寨，他呼籲持續「搶救雷恩大兵」，幫助市民朋友回家；由於許多人訂購機票都會透過旅行業，籲請業者在第一線協助進行把關。

台南市觀光旅遊局今天新聞稿表示，上半年觀光旅遊交出亮眼成績單，7月主要景點遊客人數高達550萬人次，不但較今年5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時期反彈成長近5成，更較去年同期三級警戒期間倍增。今年「遠見」雜誌縣市長施政滿意度調查，台南「觀光休閒面向」滿意度居六都第1，更為負評最低城市，顯示台南觀光環境受肯定。

黃偉哲表示，近年來台南觀光旅遊業發展面臨疫情衝擊，還是能持續維持成長，歸功大家共同努力，持續在景點經營、文化深化、環境優化以及治安等方面進行提升，也獲得多項獎項肯定。希望在此基礎上持續努力，讓台南不僅作為文化之都、宗教之都、美食之都，還能成為觀光旅遊的首都。

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觀旅局長郭貞慧表示，除了持續優化觀光軟硬體，還要放眼前瞻搶佔先機，讓台南成為觀光客首選城市，疫情過後迎向另波觀光高峰。

觀旅局今天舉行成果發表記者會，提出「台南市觀光成績七大亮點」說明台南市在觀光方面的投入與成就，包括旅宿業成績最亮眼、觀光建設創新高、觀光事業最優質、城市行銷最精彩、美食觀光創新意、國際觀光佈新局、觀光振興有夠力。（編輯：孫承武）1110815