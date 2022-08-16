台南宣傳兩大溫泉區 專屬歌舞影片上架

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市政府觀光旅遊局製作結合關子嶺、龜丹溫泉及周邊景點的台南溫泉區形象宣傳影片，搭配專屬泡湯歌曲「台南曼波」及溫泉舞，希望吸引更多遊客到台南規劃泡湯之旅。

台南市觀光旅遊局今天宣布分別為90秒及3分鐘的宣傳影片正式上架，搭配專業音樂人製作的泡湯歌曲「台南曼波」，以及舞蹈老師設計編排的專屬溫泉舞，安排台南市長黃偉哲入鏡秀舞技，盼透過輕快、朗朗上口的詞曲，介紹台南的溫泉景點。

黃偉哲透過新聞稿表示，關子嶺是全台最早開發、享負盛名的天然泥漿溫泉，擁有「好山、好水、好溫泉、好美食」，而楠西龜丹溫泉屬弱鹼性碳酸泉，俗稱美人湯，因遠離塵囂且有多家溫泉業者進駐，是許多台南人私藏的泡湯秘境。

黃偉哲表示，這兩個溫泉區一直都是台南推廣的重點景區，市府除了向中央爭取觀光前瞻經費共新台幣6800萬元，在關子嶺地區優先施作3處重要觀光景點外，並投入多項道路改善及護坡水保工程，要提供遊客更優質、友善旅遊環境。

黃偉哲指出，市府並與交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處合作，預計明年開始進行龜丹指標、入口意象、道路改善、遊憩據點開發等，將由各公務機關分工合作，提報相關計畫爭取經費接續進行。

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台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，宣傳影片中也將兩大溫泉區周邊的關子嶺溫泉老街、好漢坡、碧雲寺、水火同源、梅嶺風景區、江家古厝等景點入鏡，也不忘推廣東山咖啡、桶仔雞及美味山產料理，更一併介紹每年9、10月舉辦的關子嶺溫泉美食節以及4、5月的梅嶺賞螢季，四季都適合規劃溫泉區之旅。

郭貞慧表示，2022台南關子嶺溫泉美食節今年邁入第18年，活動預計於9月17日至10月16日舉行，更多活動資訊將陸續公布。（編輯：張雅淨）1110816