高雄工地坍塌 4大公會認定承造商未依計畫施工

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影片來源：中央社

（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高市前金區工地發生道路塌陷致鄰接樓房成危樓，高雄市副市長林欽榮今天邀4大公會討論坍塌原因，4大公會一致認為是承造商未照計畫施工；且以鋼板樁為擋土支撐工法，也未確實施作。

高市前金區自強一路83巷建築工地14日發生道路塌陷，導致周邊7戶民宅傾斜成危樓，林欽榮今天中午邀集建築師、土木、結構、大地技師4大公會等專家召開專案會議，討論坍塌原因。

林欽榮會後說明表示，經調查及各單位充分討論，4大公會一致認為路面坍塌原因是承造商未依照施工計畫施工，且以鋼板樁作為擋土支撐的施工工法，未確實嚴格要求施作所造成。

林欽榮說，承造人營造廠商應與相關專業技師協商、提出具體施工計畫書，但未確實執行而致鄰房災損，因此主要是營造施工問題而非建築設計問題。

大地工程技師公會代表也在會中指出，此案基地鄰近地層屬淺層為砂土層，深層為砂黏土層互層地質，又臨近愛河感潮段，地下水位極高，施工難度高，但承造人應注意而未注意，造成開挖基地內外水位不均，導致鄰損塌陷。

林欽榮表示，目前7戶中已有6戶完成物品搬遷，其中1戶因屋主在北部，市府會協助搬遷。至於危樓拆除，要待賠償計畫獲災戶同意後再進行，目前不急著強拆，但一定會做好保護措施，目前監測傾斜力穩定，會持續監控。

林欽榮說，市府會負起追究起、承造人及監造人責任，協助災戶辦理後續賠償事宜；市府並已組成跨局處專案小組，22日上午會再召開權益協商會議，商討賠償事宜。

由於這處工地已是第2次發生道路塌陷，藍營質疑第1次勒令停工後，為何同意復工？林欽榮說，建管處同意復工，是經過三大公會長達3個月審核及13次現地履勘，今天4大公會也認定同意復工程序尚屬嚴謹合法。

工務局表示，即日起協助7戶損鄰戶辦理後續不動產估價及賠償事宜，並偕同法制局設置協商機制，協助民眾求償到底。（編輯：屈享平）1110816