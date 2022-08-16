南投縣府：松嶺之星開發依法辦理 估年吸百萬客

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣政府興建「松嶺之星」高空景觀塔，今天遭質疑圖利地主、黑官建言，對此，縣府表示，評估具觀光開發潛力，過程依法辦理且符合行政程序，完工後每年將吸引百萬觀光人次。

南投縣名間鄉松柏嶺風景區可遠眺彰化平原、南投美景，當地還有知名廟宇松柏嶺受天宮，但缺指標景點，因此，南投縣政府興建「松嶺之星」高空景觀塔，今年開工，民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選團隊今天質疑，南投縣長林明溱不顧地方反對執意興建，觀光策略只會「建橋進塔」，且此案還有許多不合理之處。

蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡召開記者會指出，林明溱在動土典禮說此計畫是縣長特助林儒彬建議，但林儒彬是林明溱兒子，縣府並無「特助」正式職位，林儒彬如何用特助身分對縣政提出建言，這不就是「林明溱私設的黑官嗎？」，縣府儼然成為林明溱家族企業。

陳紀衡也指出，依林明溱說法，松嶺之星用地是地方人士捐贈、縣府興建，未來由縣府營運，但附近剩下土地都是同一地主所有，這名地主已登記設立自然生態休閒遊樂公司，讓人質疑松嶺之星建設案是否為圖利單一地主？且林明溱動輒哭窮，但造橋建塔卻從不手軟。

對此，南投縣政府回應媒體詢問表示，松嶺之星建設案依法辦理，工程開發面積0.53公頃，無須環評，因適合興建觀光遊憩設施的公有土地稀少，地主有意願捐土地，經都市計畫變更，才有機會促成開發案，受法令及都市設計審議限制，不破壞當地景觀及生態環境。

縣府觀光處表示，松嶺之星預計2024年完工，啟用後由縣府自行營運，預估5年回收投資經費新台幣5.1億元，將成為台灣觀光新亮點並成為南投新地標，預計每年將為地方帶來百萬人次觀光客，創造億元觀光產值，希望勿為選舉誤導民眾，浪費社會資源，更無助發展。

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觀光處表示，松嶺之星公設用地接獲民眾陳情，進行都市計畫土地使用分區變更，經縣府及內政部都計委員會審議通過，經3年完成變更，依規定地主須捐30%土地給縣府作公共設施用地，縣府取得土地後才開發松嶺之星，其餘70%土地變更為旅遊服務專用區，原地主持有，可興建餐廳、賣店、住宿、觀光遊樂設施等。

林明溱透過縣府表示，松嶺之星是為振興名間鄉松柏嶺及帶動南投八卦山脈觀光，民進黨沒能力建設，只會反對，推動此案，沒向中央爭取一毛錢，如果想要中央補助，「想必是免做了」，且縣府斥資7000多萬元興建清境高空觀景步道，當年在縣議會被民進黨議員罵翻，如今步道收入達1億5000萬元，怎麼不敢講。（編輯：謝雅竹）1110816