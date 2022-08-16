金門限定獺金杯啟用 環保公益照護雙贏

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金門限定的「獺金杯」16日啟用，以在地特色物種歐亞水獺為發想，諧音「踏金杯」，意寓歡迎遊客踏足金門，以這種環保借用杯購買手搖飲，大家一起減量垃圾。中央社記者黃慧敏攝 111年8月16日

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門限定的「獺金杯」今天啟用，旅客或民眾只要完成借還杯1次，就可獲贈等值新台幣5元的綠點。縣政府說，特別的是，循環杯由庇護工廠清洗消毒，創造環保和公益照護雙贏。

縣府表示，台灣是手搖飲的發源國，根據調查，台灣地區民眾每年使用約41億個一次性飲料杯，製造4萬8000噸垃圾。金門縣循環減量有三部曲，第1部是自備飲料杯加碼送綠點，第2部建構「獺金杯」借用服務系統；第3是限用塑膠一次性飲料杯，以達到有效資源循環運用。

其中，「獺金杯」啟用儀式下午在全家便利商店金門成功店舉行。副縣長李增財表示，金門循環杯以在地特色物種歐亞水獺為發想，取名「獺金杯」，諧音「踏金杯」，意寓歡迎遊客踏足金門，旅遊時飲用，可以買飲料，也可以到各個奉茶點盛裝飲用水；在地民眾未攜帶自備杯子時也可使用，大家一同減量垃圾。

這次參與提供借用「獺金杯」，或是設置自助歸還箱的業者有金門本島12家全家便利商店、隨憶、小島商號、永貞新村等，李增財頒贈感謝狀給業者，感謝善盡企業社會責任。

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對民眾關心的借用杯衛生部分，李增財說明，縣府與晨光社會福利基金會附設的妙妙屋庇護工廠合作，由環保局提供專業的清洗消毒設備，再交庇護工廠人員進行循環杯的清洗、消毒及烘乾工作，並負責物流配送及回收；且環保局每月定期辦理食品安全抽驗，讓民眾使用上沒有疑慮。李增財說，這樣的做法不但環保， 而且結合公益照護，創造雙贏。

縣環保局表示，民眾只要完成借杯一次，就贈送500綠點，等值5元，總計3萬份，送完為止。環保局希望明年能吸引更多店家配合參與，提供遊客來金旅遊時使用獺金杯的便利性。（編輯：謝雅竹）1110816

金門限定的「獺金杯」16日啟用，金門縣副縣長李增財（左2）頒贈晨光基金會感謝狀，感謝基金會庇護工廠清洗消毒循環借用杯，大家為資源循環運用共同努力。中央社記者黃慧敏攝 111年8月16日