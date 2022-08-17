竹縣府攜餐飲業者推環保 民眾自備餐盒享優惠

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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）新竹縣環保局與餐飲友善店家合作，推動民眾減少使用一次性餐具，縣長楊文科今天表示，民眾只要自備飲料杯或餐盒到友善店家消費，除有優惠外，也能拍照上傳，抽百元商品券。

楊文科表示，基於源頭減少廢棄物產生量，及實踐淨零綠生活的減碳理念，縣內有50家餐飲業者，願意共同推廣減少使用一次性餐具，自主推廣自備環保餐具加量或減價優惠，促進民眾共同實踐綠生活。

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環保局提供新聞資料指出，活動期間民眾只要自備飲料杯或餐盒，到友善店家消費後，掃描活動表單QR-CODE並完成上傳，即可獲得一次抽獎機會，活動期間內不限消費次數皆可參加抽獎，希望民眾參與，也有機會抽中百元商品券，增添日常生活中的小確幸。

新竹縣轄內友善店家表示，民眾自備環保餐具消費，也願意主動加量回饋給消費者，雖然大環境物價上漲，但店家仍主動推廣，共同減少使用一次性餐具，鼓勵民眾配合綠色消費。（編輯：張銘坤）1110817