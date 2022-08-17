新北公布外送平台自治條例 19日起施行

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（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市政府今天公布「新北市外送平台業者管理自治條例」，並自19日起正式施行；實施平台業者應為外送員投保，颱風天等天然災害宣布停止上班，應停止外送服務等規定。

勞工局發布新聞稿表示，將要求外送平台業者提供外送員更完整的保險保障，業者須為外送員投保勞保及職災保險，否則必須提供至少300萬的「意外失能或死亡保險」及實支實付或日額給付的「意外傷害醫療保險」。

勞工局指出，業者在完成相關教育訓練後，外送員才能從事外送作業，在訂單成立前，業者應揭露每筆訂單的計價方式，提供更明確訊息，讓外送員評估是否接單。

如遇颱風天等天然災害並經市府宣布停班時，除有正當理由認無顯著或可預見風險外，平台應停止外送服務，保障從業人員安全。

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勞工局表示，凡在新北登記營業或所屬外送員在新北服務的平台業者，均為新北市外送平台業者管理自治條例的管制對象；為避免業者過度將經營成本轉嫁外送員及社會大眾，在自治條例施行後，勞工局將透過專案檢查來督促業者並保障外送員權益。

新北市外送平台業者管理自治條例今年5月19日在新北市議會三讀通過，規定業者須揭露每單報酬，若未替外送員投保，最高可處新台幣10萬元罰鍰等。（編輯：陳仁華）1110817