國1台南新營交流道交通壅塞 112年提改善方式

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（中央社記者張榮祥台南18日電）國道1號台南市新營交流道交通壅塞，台南市政府已啟動改善可行性研究，預定民國112年提出具體改善方式，再送中央審議。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，國道1號新營交流道交通壅塞，主因是新營區長榮路和復興路口轉向複雜、及北上出口匝道至長榮路口距離過短，交通局109年起已陸續完成「調整車道佈設」、「新增機車專屬時相」等短期交通工程改善。

交通局今年5月啟動新營交流道改善可行性研究，參考國內外案例，研擬「新增穿越長榮路口立體匝道」及「新增連接柳營外環道分支匝道」等長期工程改善方案，並進行相關工程安全及效益研析。

交通局表示，「新增穿越長榮路口立體匝道」及「新增連接柳營外環道分支匝道」等工程，須先辦理可行性研究，並就改善方式、交通改善效益等項目進行分析，提出適宜方式送中央審查，再由交通部高速公路局辦理後續工程事宜。

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目前，交通局已進行周邊地區相關交通流量、管線資料與社經資料調查，後續再研擬方案、效益評估、經費估算等，預定112年提出適宜解決方式送高速公路局審議。

台南市長黃偉哲表示，新營區正進行國家圖書館南部分館、全民運動館、長勝營區市地重劃及第二市場整體開發工程等重大建設，如何根本性處理新營交流道交通壅塞非常重要，必須一勞永逸解決。（編輯：黃世雅）1110818