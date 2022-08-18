更多編輯台推薦新聞：
影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣
國際

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院：掌握373柬埔寨案受害人 40人返台333人待援
首頁 / 地方

竹市推老舊大樓消防補助 修繕更新3燈2器1門

2022/8/18 13:49（8/18 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市政府18日舉行記者會宣布推出「3燈2器1門」補助方案，民國84年6月27日前取得使用執照的6樓以上老舊大樓，可申請補助安全燈、滅火器及防火門等修繕及更新。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月18日
新竹市政府18日舉行記者會宣布推出「3燈2器1門」補助方案，民國84年6月27日前取得使用執照的6樓以上老舊大樓，可申請補助安全燈、滅火器及防火門等修繕及更新。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市18日電）新竹市府今天宣布推出「3燈2器1門」補助方案，民國84年6月27日前取得使用執照的6樓以上老舊大樓，可申請補助安全燈、滅火器及防火門等修繕及更新，提升老舊大樓公共安全。

新竹市政府今天舉辦記者會，代理市長陳章賢宣布推出「3燈2器1門」補助方案，他說，守護市民生命安全是市府重要任務，為解決老舊大樓消防設備不足的問題，市府規劃推出「3燈2器1門」老舊大樓補助案，是非6都中第一個提出的縣市。

陳章賢說，防災除了人助，更是自助，呼籲符合補助資格的大樓住戶凝聚共識，民國84年6月27日前取得使用執照的6樓以上老舊大樓，可踴躍向消防局或都市發展處申請，只要一人代表申請，就能全棟受惠。

新竹市消防局長李世恭表示，「3燈2器1門」補助方案包括緊急照明燈、避難方向指示燈、出口標示燈，還有滅火器、住警器，以及防火門。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李世恭指出，竹市府向來重視公共安全，這次補助先將住戶遇到火災時初期應變所需的警報、滅火及避難逃生等基本功能先補足，透過檢修申報體檢後，逐步輔導修繕所有設備。

居住在新竹市博愛街一處大樓的葉先生向消防局表示，他已居住在這棟大樓27年，平時都由他打理大樓的公共設備，這次補助可把公共空間的消防設備及防火門修好，他也向其他住戶募資，再將系統性設備修繕完成，未來也會固定檢修保持勘用。（編輯：李錫璋）1110818

李世恭
新竹市救護車全面升級巴騰堡格紋 提升行車安全
陳章賢
新竹市首座社宅都審通過 中雅安居年底開工 竹市仲夏藝文季 優人神鼓8/13青草湖擊出力與美
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族