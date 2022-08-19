同隻迷途綠蠵龜再現東石漁港 漁民海巡攜手救援

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海巡署第四岸巡隊塭港安檢所安檢人員19日接獲漁民通報一隻海龜在嘉義東石鄉塭港港區內，無明顯外傷且生命跡象良好，經丈量、比對照片，確認與11日現身東石港區野放的綠蠵龜為同一隻。（海巡署提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）海巡署第四岸巡隊今天接獲漁民通報一隻海龜在嘉義東石鄉塭港港區內，海巡人員立即前往救援將海龜打撈帶回安置，發現是11日野放的那隻綠蠵龜，將交由屏東海生館攜回照料。

海巡署中部分署第四岸巡隊今天發布新聞稿指出，上午9時第四岸巡隊塭港安檢所安檢人員執行安檢時，接獲漁民通報港區內出現海龜。

塭港安檢所上尉楊承𤳉告訴中央社記者，接獲通報海巡人員立即前往救援，將海龜打撈帶回所內，同時通報海洋保育署第五工作站派員協處，經丈量、比對照片，確認與11日現身東石港區野放的綠蠵龜為同一隻。

楊承𤳉表示，經測量綠蠵龜背甲長約37公分、寬約34公分，無明顯外傷且生命跡象良好，將交由國立屏東海洋生物博物館攜回做進一步檢查，確認健康後再行野放。

第四岸巡隊表示，綠蠵龜外型與一般海龜相似，最明顯特徵為背甲兩側棕黑色、略有斑駁花紋的盾板四片，眼睛上方具鱗片一對，目前已被「國際自然資源保育聯盟」（IUCN）列為瀕危物種的海洋生物。

第四岸巡隊說，民眾於岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有需救護情事，請立即撥打「118」免付費服務專線通報，將立即派員協處。（編輯：張芷瑄）1110819