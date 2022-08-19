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百年舊大安溪橋修復 可望3年後活化再現風華

2022/8/19 17:35（8/19 18:01 更新）
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國民黨立委楊瓊瓔（前左3）19日邀集相關單位會勘舊大安溪橋斷橋，爭取文化部文化資產局核定經費，舊橋整體調查及修復或再利用計畫評估作業，預計今年底展開，最快3年後可動工修復。（楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月19日
國民黨立委楊瓊瓔（前左3）19日邀集相關單位會勘舊大安溪橋斷橋，爭取文化部文化資產局核定經費，舊橋整體調查及修復或再利用計畫評估作業，預計今年底展開，最快3年後可動工修復。（楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月19日
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）百年歷史的舊大安溪橋為鐵、公路共構橋梁，橋體年久失修、劣化損壞，立委楊瓊瓔爭取斷橋南北連接修復工程經費，可望3年後動工，期盼再現舊大安溪橋風華。

舊大安溪橋位於大甲區台1線上，興築於日治昭和時期，橋長約916公尺，橋體跨越台中市與苗栗縣界的大安溪，為鐵路與公路共構橋梁。屬於日治時代的二代鐵公路橋，是見證台灣鐵路發展歷史、早期橋梁工業技術的重要建築。

國民黨立委楊瓊瓔今天邀集相關單位會勘，爭取文化部文化資產局核定經費，舊橋整體的調查及修復或再利用計畫評估作業，預計今年底展開，民國113年再爭取規畫設計經費，最快3年後可以動工修復。

台中市文化資產處表示，後續的整體調查修復及再利用評估作業，交由符合文資法規定、具有古蹟或歷史建築完整修復經驗的建築師、專業技師團隊協助調查規畫。

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國民黨籍台中市議員李榮鴻指出，橋體結構長期缺乏維護，在水流沖刷及自然因素影響下劣化損壞，93年七二水災沖毀橋墩，形成南、北岸橋體斷橋。該橋雖已不再肩負實際交通功能，因見證日治時期橋梁工程技術，在橋梁工程技術史上具有研究價值。

楊瓊瓔強調，舊大安溪橋屬於市定古蹟，也是全台唯一保存的鐵公路共構橋梁，地方民眾期望儘速活化，讓在地及遊客可暢行海線南北追火車、觀夕照。（編輯：黃世雅）1110819

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