新北表揚環保英雄 修繕回收物、設生態教室獲特優

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新北市環保局20日表揚214名來自基層的環境守護者，新北市長侯友宜（中）出席頒獎給「資源永續組」特優獎得主陳榮宗（左），以及「環境美化組」特優獎得主李志勇（右）。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月20日

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市環境保護局今天表揚214名熱心公益事務的環保英雄，他們各自發揮所長、發揮創意。獲得特優的陳榮宗修繕回收二手物件轉贈，李志勇建置戶外生態教室提供學習場所。

新北市環保局今天表示，民眾將環保觀念內化與實踐，是環境永續發展重要關鍵。新北市連續10年獲得最乾淨城市佳績，是所有環保英雄默默付出。今天表揚214名來自基層的環境守護者，代表市民最大的感謝。

環保局說，表揚分為「資源永續組」及「環境美化組」，受推薦者年齡自26歲至87歲，凸顯環保事務的熱情不受年齡限制。其中，脫穎而出的2名特優獎得主，分別是永和區民族里陳榮宗和汐止區智慧里李志勇。

環保局表示，「資源永續組」特優獎陳榮宗，退休後擔任環保義工、資源回收小隊長及守望相助副大隊長，還以樹木銀行概念培育樹苗，開設「創新再生藝術工作坊」，與不同專長者共同修繕回收的二手物件，再轉贈給需要的家庭或單位。

「環境美化組」特優獎李志勇多年來協助維護基隆河沿岸環境，並栽種不同樹種，使得水尾灣一帶逐漸發展出豐富的動植物生態，吸引遊客與單車族造訪。

為詳細講解生態多樣性，李志勇召集里民美化閒置空間，並活化建置戶外生態教室及小型生態池，增添自然學習場所。（編輯：郭諭儒）1110820

新北市環保局20日日舉辦「111年環保英雄表揚大會」，市長侯友宜（左）親自出席，表揚214名熱心環保公益事務的環保英雄。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年8月20日