網傳有農地、收回扣 劉建國提告2網友

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臉書（Facebook）社群近日出現「林○嵐」與「陳○雲」為名的帳號，散布「劉建國有農地」及「收回扣」等言論，民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部發言人林廉貴（右）23日在律師陪同下，前往雲林地檢署按鈴控告2名網友，涉嫌加重誹謗罪。 （競選總部提供） 中央社記者姜宜菁傳真 111年8月23日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）臉書社群近日出現「林○嵐」與「陳○雲」為名的帳號，散布「劉建國有農地」及「收回扣」等言論，民進黨雲林縣長參選人劉建國競選總部今針對2名網友提出加重誹謗罪告訴。

劉建國競選總部發言人林廉貴今天在律師林群期陪同下，到雲林地檢署按鈴控告2名網友，涉嫌加重誹謗罪。

林廉貴指出，監察院公布的公職人員財產申報資料顯示，劉建國沒有任何土地所有權，「林○嵐」與「陳○雲」在臉書（Facebook）貼文指稱「劉建國有農地」、「收回扣」等內容，完全是子虛烏有，抹黑造謠，為避免有民眾上當受騙，因此提出告訴，捍衛清白與民眾權益。

劉建國強調，此次提告就是藉由司法捍衛清白，並讓對手了解台灣是有是非黑白、有司法正義的地方；同時呼籲選民共同打擊假訊息，還給雲林一個乾淨清廉選舉。

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林群期表示，針對有民眾在臉書社團或網路上傳送訊息，內文誣指「雲林縣縣長候選人劉建國農地旁大片整合已有金主購買」，同時指稱「立法委員好好賺，有之前不法所得及廠商回扣」等內容。根據監察院公布的公職人員財產申報資料，網友在臉書社團及網路上散布的內容，均屬子虛烏有。

林群期說，散布錯誤內容已經構成刑法誹謗罪，此外在競選期間，此行為也構成公職人員選舉罷免法，可處5年以下有期徒刑；因此提醒民眾選舉期間網路上觀看、發布訊息，甚至轉傳、分享訊息均應小心注意，避免遭有心人士利用，不小心觸法，惹禍上身。（編輯：陳仁華）1110823