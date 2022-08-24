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新北教室班班裝冷氣 電費若有困難市府全力支援

2022/8/24 16:49（8/24 16:56 更新）
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新北市長侯友宜（右2）24日視察板橋國小防疫與冷氣裝設情形，親自啟動能源管理系統（EMS），並要求校園做好開學後的防疫。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年8月24日
新北市長侯友宜（右2）24日視察板橋國小防疫與冷氣裝設情形，親自啟動能源管理系統（EMS），並要求校園做好開學後的防疫。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年8月24日
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市教育局今天表示，市內公立高中以下學校已班班裝冷氣，上課期間不會向學生收費，盼提升學習品質；有關冷氣所衍生電費等問題，校方若有困難市府將補助經費。

新北市政府教育局指出，市內各班已安裝冷氣，透過企業捐贈的科技濾網，具有抗菌等功能。濾網特別以冷氣廠牌的尺寸客製化裁切，方便學校安裝與使用。

新北市教育局長張明文告訴中央社記者，透過電力改善工程、裝設冷氣，讓學生的學習環境較舒適。高溫月份且室內溫度超過攝氏28度以上、室外噪音嚴重干擾、空氣品質指數（AQI）長時間高於紅色警示，教室就可開冷氣。

對於各校裝設冷氣衍生電費增加及後續維護等問題，他表示，各校是否能夠全力支付使用冷氣電費，目前需觀察1年過後，才能與上年度所用的電費比較，評估「班班有冷氣」對電費負擔的影響；這段期間，若學校有經費困難，市府會全力協助。

教育局指出，除非平日課後或暑假期間辦理學生學習活動，上課期間依規定使用時，不得再向學生收取冷氣電費及維護費。

新北市環境保護局長程大維上午在市政會議表示，為讓教室就像自己的家，新北市內299所國中、國小已納入iManager電能與需量管理，估計每個月可節省10%至15%的空調系統耗電，1年可節省5%總電費。

環保局指出，冷氣溫度應設定攝氏26度以上，並輔以電風扇或循環扇；同時提供幼兒園至國中能源知識教材，讓孩子除教室有冷氣舒適唸書，也懂得節能減碳。

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板橋國小校長華志仁今天表示，依新北市公立國民中小學班級教室冷氣使用及維護管理規定，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間使用冷氣時，仍應於教室對角處各開啟1扇窗（至少15公分），以促進空氣流通，確保師生健康。

教育局指出，另透過能源管理系統（EMS）設定全校冷氣啟動順序（間隔時間分樓層或分棟啟動），避免同時間啟動各班級冷氣，以維護電力迴路功能正常。（編輯：戴光育）1110824

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