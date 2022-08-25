台電節電車開入台中熱氣球嘉年華 宣導省電常識

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台中市石岡熱氣球嘉年華25日起一連4天舉辦，台電公司今天也將節電宣導車開入活動會場，透過宣導車，民眾可以得知許多省電小常識。（台電公司台中區營業處提供）中央社記者蘇木春傳真 111年8月25日

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中市石岡熱氣球嘉年華今天起一連4天舉辦，台電公司今天也將節電宣導車開入活動會場，透過宣導車，民眾可以得知許多省電小常識，不只省電進而達到友善地球的目標。

台中市政府舉辦石岡區熱氣球嘉年華，8月25日起一連4天舉辦7場熱氣球繫留體驗，熱氣球在石岡區土牛運動公園升空，民眾可搭載熱氣球俯瞰山城美景，也可在草地和可愛熱氣球合影。

台電公司打造1部節電宣導車，今天也開入熱氣球嘉年華活動會場，民眾可在節電車上的各種裝置與設施，親身體驗各項用電設施的操作。

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台電公司台中區營業處長黃明舜告訴中央社記者，透過節電宣導車，民眾可以得知許多省電小常識，例如電視擺放離牆至少10公分，方便散熱；電腦1天若少開1小時，1個月就能省下約45度電；開飲機可換成快煮壺，需要熱水時才煮水，剩餘熱水用保溫瓶保溫可減少加熱次數。

另外，照明燈具改用LED燈，可省下約5成用電量，冰箱食物儲存8分滿，以免阻礙冷氣流通等；藉由各項簡單卻實際的生活周邊用品，讓所有參與的民眾了解，只要小小改變用電習慣，就能一度一度的把電省下來，進而達到友善地球的目標，今天民眾參加節電車活動，還能獲得限量宣導品。（編輯：黃世雅）1110825