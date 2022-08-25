台東吹南風晒音樂 27日邀王夢麟和符瓊音開唱

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東「2022吹南風晒音樂」最終場27日下午3時至6時，在台東市藍晒圖廣場旁步道開唱，將邀請資深民歌手王夢麟，以及超偶亞軍「粉紅坦克」符瓊音演出。

台東縣政府今天發布新聞稿，吹南風晒音樂邁入第4年，已是台東在地音樂品牌、全家大小一起參與的活動；於市區定時定點的老歌活動，不僅有「吹南風晒音樂」、及「那年，我們一起聽的歌」，專屬樂齡朋友的活動深受大家喜愛，將藝人朋友宅配來台東，尤其找未曾來過台東的藝人，是縣政府首邀對象。

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27日、週六下午3時至6時最終場，在台東藍晒圖廣場旁步道（台東故事館後方）熱情開唱，邀請資深民歌手王夢麟以及超偶亞軍「粉紅坦克」符瓊音與大家同樂，現場有好聽音樂、好逛市集，還有在地樂團、街頭藝人及專屬拍照打卡互動牆送好禮，喜歡他們的朋友千萬不能錯過。

台東縣政府文化處表示，「吹南風晒音樂」每月用不一樣的現場氛圍、主題、藝人，辦理至少一場音樂派對，主軸都以「老歌」呈現，重視樂齡民眾，增加在地樂團及街頭藝人演出機會，凝聚台東演藝產業發展，期盼活動帶動週邊產業，讓整條山海鐵馬道從鐵花新聚落一路串聯至藍晒圖，打造全新台東文化藝廊。（編輯：陳仁華）1110825