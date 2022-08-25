斗六市公所與達德能源聯手出擊 助柚農度難關

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雲林縣斗六市公所25日宣布，9月3、4日將在膨鼠森林公園舉辦文旦展售活動，斗六市長林聖爵（左3）促銷在地優質文旦。（斗六市公所提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年8月25日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）中國暫停台灣文旦輸入，雲林縣文旦農擔憂銷售不佳，斗六市公所今天宣布9月3、4日舉辦斗六文旦展售活動，達德能源公司出資36萬元採購約2100公斤文旦，幫助農民度過難關。

雲林縣府農業處統計，今年雲林縣文旦總種植面積約247公頃，年產量約5000公噸，主要集中於斗六市約197公頃，古坑鄉約25公頃。

由於今年節氣白露到中秋僅3天，嚴重壓縮採摘、產銷期，加上中國對台祭出禁輸令，導致柚農憂心文旦產銷出現問題，雲林縣府已協助文旦出口到新加坡約9230公斤，機關團體購買約3萬公斤。

雲林縣斗六市公所今天舉辦記者會，宣布9月3、4日在膨鼠森林公園舉辦斗六文旦展售活動，斗六市長林聖爵致詞時表示，公所每年舉辦文旦品質評鑑及展售活動，確保斗六文旦品質，也建立斗六文旦的品牌，提升產品附加價值。

公所預訂30日在公所斗六廳舉辦「大斗六地區文旦品質評鑑」，今年共有69組優質果農參與評鑑，來自各果園中最優秀文旦齊聚一堂，互相角逐比拚，評選出品質優良的文旦。

9月3、4日在斗六膨鼠森林公園舉辦「斗六文旦展售活動」，當天展售優質斗六文旦，民眾可以產地直買新鮮文旦，另有闖關遊戲和夜間音樂饗宴，歡迎民眾蒞臨同歡。

另外，達德能源公司花費新台幣36萬元採購約2100公斤文旦，轉贈沿海4鄉鎮長青食堂，希望支持在地柚農，也為沿海長者健康加分。（編輯：卞金峰）1110825