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防長輩走失成效差 北市府：增受理窗口並加強宣導

2022/8/25 17:47
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（中央社記者劉建邦台北25日電）北市議員耿葳指出，北市府推動防長輩走失政策成效差，像多數民眾不知可申請預防走失手鍊。北市社會局今天表示，已增加受理窗口，並與醫院失智門診合作協辦等加強宣導方式。

國民黨台北市議員耿葳下午在北市議會定期大會民政部門質詢時說，調資料發現，從2016年至今有243名長輩未尋獲，北市府設置防長輩走失政策，推出措施包含預防走失手鍊、失智指紋捺印、個人衛星定位設備，但至今有67%市民不知道此政策。

她指出，依北市府研考會5月間民調，像預防走失手鍊自2000年推出至今，僅29.6%民眾知道，不僅成效低，且預算還每年增加，申請人數卻下降，且市府提供領取預防走失手鍊地點也不便民，民眾只能到老人福利聯盟親取或透過郵寄領取，建議增加區公所提供民眾領取手鍊。

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社會局長周榆修表示，申請預防走失手鍊的單一窗口為老人福利聯盟，3月間起，已增8個申請窗口，且6個行政區失智症共同照護中心、北市身心障礙福利會館、社會局老人福利科也可協助收件轉辦。

他說，預計今年底增14間老人服務中心，並與醫院失智相關門診合作，提供民眾申請送件，且預防走失手鍊在2018年申請數有上升，去年下降，研判可能受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，長輩減少外出，不過使用人數增加，至今共1747名長輩使用，會持續加強宣導相關友善服務政策。（編輯：李亨山）1110825

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