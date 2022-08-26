購入純鍺偵檢器挨批作秀 中市府：為保護市民

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民進黨籍台中市議員黃守達（左起）、謝志忠、張耀中、王立任、張玉嬿26日在議會業務質詢中質疑，市府動用第二預備金購入純鍺偵檢器，宣稱查驗量能可提高至6倍，但根據數據資料顯示，根本是作秀。中央社記者郝雪卿攝 111年8月26日

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）民進黨台中市議員黃守達等人今天在市議會質詢中指稱，市府動用第二預備金購入純鍺偵檢器宣稱查驗量能提高至6倍，根本是作秀，市府則說，這是保護市民應有的作為。

市議員黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任在台中市議會業務質詢中指出，當初日本福島5縣市食品有條件開放進口時，台中市長盧秀燕馬上大動作宣示動用第二預備金新台幣396萬元購入純鍺偵檢器，宣稱查驗量能提高至6倍，從原本查驗400件，到每年可查驗2400件。

黃守達指出，根據食安處網站顯示，從2月21日公告開放進口開放至今，總共稽查1828件日本進口食品，而裡面有高達1747件是只有抽查「標示是否合格」，只有81件有進行真正抽驗的動作，目前也全數合格。質疑購買「純鍺偵檢器」根本是作秀。

衛生局長曾梓展表示，今年度檢驗食品含放射性物質有175件，當中有90件是以「碘化鈉偵檢器」檢測，另85件是外送使用「純鍺偵檢器」檢驗，市府購置的純鍺偵檢器今年3月決標，預計8月底裝機完成，9月啟用，這是保護市民應有的作為。

台中市食品安藥物安全處表示，為加強輻射高風險國家的進口食品把關，將查驗量能提升至6倍以上，由每年查驗400件（檢驗40件、標示查核360件）增加為2400件以上（預計檢驗365件、標示查核2310件）。

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食安處指出，截至7月底止，執行進度已達8成，並查獲4件網路販售的日本食品標示不符規定，其中3件食品無中文標示及1件未揭露產地至都道府縣，均已依違反食安法裁處。

食安處提醒，產品外包裝應依法規定標示，違者處3萬至300萬元罰鍰，並依消費者保護法，依產品原文，以中文標示產地至都道府縣，未依規定標示且屆期不改正者，可處2萬元以上20萬元以下罰鍰。（編輯：黃世雅）1110826