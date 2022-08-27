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嘉義城隍爺攜手台東寒單爺 遶境祈福共退疫情

2022/8/27 16:42（8/27 16:51 更新）
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嘉義市城隍廟27日舉辦「2022城隍夜巡 夯枷解厄」活動，數百名民眾「夯枷」隨城隍爺遶境市區，盼消災解厄。中央社記者蔡智明攝 111年8月27日
嘉義市城隍廟27日舉辦「2022城隍夜巡 夯枷解厄」活動，數百名民眾「夯枷」隨城隍爺遶境市區，盼消災解厄。中央社記者蔡智明攝 111年8月27日
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（中央社記者蔡智明嘉義市27日電）嘉義城隍廟今天舉辦「城隍夜巡夯枷解厄」活動，數百名民眾「夯枷」陪城隍爺遶境嘉市，台東玄武堂「炮炸寒單爺」首度參與，和城隍爺聯手驅逐COVID-19疫情，祈求國泰民安。

嘉義城隍廟每年遵循傳統在農曆8月1日舉辦「城隍夜巡」活動，在城隍爺坐鎮下出巡嘉義市，由七爺、八爺押著民眾扮演的遊魂與吉勝堂什家將帶頭先行，遶行諸羅城（嘉義市舊地名），城隍爺神轎後方則跟著數百名參加「夯枷」要除業障、消災解厄的民眾。

嘉義市長黃敏惠、民進黨嘉義市長候選人李俊俋、立委王美惠等地方政治人物，都扶著城隍爺神轎參與遶境。今天天氣炎熱，參與者無不汗流浹背，什家將也得撐傘擋太陽。

嘉義城隍廟董事長賴永川告訴中央社記者，台東玄武堂今年也應邀共襄盛舉，「寒單爺」跨域發威與城隍爺聯手驅逐瘟疫，祈求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日遠離，國泰民安。

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隨著遶境隊伍「炮炸寒單爺」陸續在嘉義市政府前、智選假日酒店、蚵庄海產餐廳、文化公園廣場表演，所到之處擠滿看熱鬧的民眾，見到「肉身寒單爺」不畏四射的爆竹，紛紛鼓掌叫好。

城隍廟指出，今年特別在自由路與友忠路口、文化公園廣場等地，安排進行「城隍掃路角」儀式，淨化路口保平安，安定民心。雖然今年因疫情考量取消「鑽轎腳」活動，但民眾熱情不減，沿途超過萬人恭迎城隍爺。（編輯：郭諭儒）1110827

嘉義市城隍廟27日舉辦「城隍夜巡 夯枷解厄」活動，台東玄武堂「炮炸寒單爺」也首度應邀參與，與城隍爺聯手驅逐COVID-19疫情，祈求國泰民安，場面震撼。中央社記者蔡智明攝 111年8月27日
嘉義市城隍廟27日舉辦「城隍夜巡 夯枷解厄」活動，台東玄武堂「炮炸寒單爺」也首度應邀參與，與城隍爺聯手驅逐COVID-19疫情，祈求國泰民安，場面震撼。中央社記者蔡智明攝 111年8月27日
嘉義市城隍廟27日舉辦「城隍夜巡 夯枷解厄」活動，由於天氣晴朗炎熱，參與者無不汗流浹背，連什家將也得撐傘遮擋火辣陽光。中央社記者蔡智明攝 111年8月27日
嘉義市城隍廟27日舉辦「城隍夜巡 夯枷解厄」活動，由於天氣晴朗炎熱，參與者無不汗流浹背，連什家將也得撐傘遮擋火辣陽光。中央社記者蔡智明攝 111年8月27日
嘉義市城隍廟27日舉辦「城隍夜巡 夯枷解厄」活動，由七爺、八爺押著民眾扮演的遊魂領頭先行，繞行嘉義市區，也吸引大批民眾「夯枷」參與，盼消災解厄。中央社記者蔡智明攝 111年8月27日
嘉義市城隍廟27日舉辦「城隍夜巡 夯枷解厄」活動，由七爺、八爺押著民眾扮演的遊魂領頭先行，繞行嘉義市區，也吸引大批民眾「夯枷」參與，盼消災解厄。中央社記者蔡智明攝 111年8月27日
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