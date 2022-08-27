濱海遊憩活動勝地 大鵬灣打造青州灣品牌

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大鵬灣國家風景區管理處主辦2022青洲灣Summer Camp，27日進行小鐵人模擬賽及訓練營等活動，吸引許多親子檔報名參加。（大鵬灣國家風景區管理處提供）中央社記者李卉婷傳真 111年8月27日

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）大鵬灣國家風景區管理處設計夏冬皆宜的休閒活動，打造青州灣品牌，今年籌劃青州灣Summer Camp，有兒童小鐵人訓練與模擬賽，並為大朋友安排啤酒瑜珈、派對等活動。

鵬管處今天發布新聞稿表示，青洲灣Summer Camp有為小朋友設計的小鐵人訓練與模擬賽，以及專為大朋友規劃的啤酒瑜珈、伸展雕塑、沙灘排球等多項休閒活動，結合無限暢飲啤酒風潮海味派對，和由大鵬灣觀光圈業者與餐車業者共同打造小鐵市集，並邀請失親兒福利基金會的10名小朋友一起體驗夏日派對。

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鵬管處長許主龍表示，大鵬灣國家風景區擁有得天獨厚的陸上及海上運動環境資源，以大鵬灣四季都好玩概念，將青洲灣為基地，規劃出夏季、冬季專屬活動，打造青洲灣品牌，為喜愛濱海遊憩活動的最佳觀光勝地。

鵬管處指出，青洲灣Summer Camp是以親子為主要對象的夏日活動，結合運動、健康、休閒、觀光內容，為小朋友量身訂做各式體適能訓練、運動模擬賽及收心操訓練活動，希望透過鎖定目標客群，量身打造體驗觀光產品，再結合地方觀光，能創立出地方觀光品牌未來商業模組化的一種創新思維。（編輯：郭諭儒）1110827