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澎湖星空音樂會 七美紀念帽以抽獎決定幸運得主

2022/8/28 18:31（8/28 20:01 更新）
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澎湖縣七美鄉公所辦理七美璀璨星空音樂晚會，一連2天都吸引近千名民眾和遊客登島，「7個美」與「年年有魚雙心石滬」2款特色紀念帽改以抽獎方式來決定幸運得主。（澎湖七美公所提供）中央社 111年8月28日
澎湖縣七美鄉公所辦理七美璀璨星空音樂晚會，一連2天都吸引近千名民眾和遊客登島，「7個美」與「年年有魚雙心石滬」2款特色紀念帽改以抽獎方式來決定幸運得主。（澎湖七美公所提供）中央社 111年8月28日
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（中央社澎湖縣28日電）澎湖七美公所辦理七美璀璨星空音樂晚會，一連2天都吸引近千名民眾和遊客登島，爭取「7個美」與「年年有魚雙心石滬」2款特色紀念帽，由於僧多粥少，改以抽獎方式來決定幸運得主。

澎湖七美鄉長呂啟俊表示，今年推出七美璀璨星空音樂晚會，規劃有2款簡單明瞭，且具有七美特色霸氣外露的七美和年年有魚的雙心石滬紀念帽，原本以兌換券來兌換，考量疫情群聚，改以活動進行中「抽獎」方式來贈送幸運得主，2場次由原本各100頂增加至各180頂。

呂啟俊表示，「7個美」的特色帽推出後，引起各界爭相索取，昨晚第一場就有900多名民眾和遊客前往，在活動進行中抽出幸運的180名民眾，每人獲得七美紀念帽一頂。

七美璀璨星空音樂晚會今晚原本在月鯉灣遊憩區舉辦，考量人潮而改至雙心石滬廣場，同樣準備有180頂年年有魚雙心石滬紀念帽來抽獎。

澎湖七美公所表示，七美璀璨星空音樂晚會除有在地「月琴樂團」與「魁儡戲」等歌手樂團表演外，還安排有專人在夜空下導覽欣賞繁星點點。（編輯：李亨山）1110828

呂啟俊
澎湖「七美」紀念帽爆紅 星空音樂會限量兌換
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