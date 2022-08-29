中市不動產估價高峰論壇登場 盧秀燕感謝貢獻建設

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台中市政府29日在逢甲大學舉辦「2022台中市跨時代不動產估價新思維．打造城市願景高峰論壇」，台中市長盧秀燕（前左6）出席開幕式，感謝不動產估價師對台中建設的貢獻。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月29日

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（中央社記者郝雪卿台中29日電）台中市長盧秀燕今天在不動產估價高峰論壇中指出，感謝估價師協助台中許多建設，例如合法建物拆除需補償，經協議價購取得大家同意，過程中不需抗爭，估價師扮演重要角色。

台中市政府今天在逢甲大學舉辦「2022台中市跨時代不動產估價新思維．打造城市願景高峰論壇」，盧秀燕出席開幕式感謝不動產估價師對台中建設的貢獻，協助市府土地買賣、徵收及售出。

盧秀燕表示，她是政大地政系畢業，擔任立委時期，便主持法律協調會通過相關法案，讓地政界參與不動產估價，負責台灣龐大估價任務，政府建設需要徵收或協議價購民間土地，因此估價作業非常重要。

盧秀燕指出，感謝估價師們協助台中許多建設，如東區大智路打通工程因涉及合法建物拆除需補償，經協議價購取得大家同意，過程中不需抗爭、流血，支出也不會過度，達到建設目的，估價師扮演重要角色。

盧秀燕舉例說，市政路9月底要繼續延伸建設到工業區，工程經費約69億元，其中涉及許多土地款項，如何徵收、協議價購等都要處理妥當，近年台中建設，如正在上網招標的東豐快速道路及大智路打通、市政路延伸等都涉及土地使用，感謝估價師協助。

台中市地政局長吳存金表示，城市開發的腳步不停歇，大台中地區陸續辦理區段徵收及市地重劃以取得公園、綠地與道路等公共設施用地，打造台中重大建設。

吳存金說，在追求公共利益之餘，最重要的是保障民眾的權利，透過不動產估價師專業查估，維護民眾產權並縮短開發期程，進而帶動整體經濟發展，奠基城市競爭力，營造更優質的宜居環境。（編輯：卞金峰）1110829