議員批三貓計畫彌留 柯文哲：應還有救

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（中央社記者黃麗芸、陳怡璇台北30日電）台北市議員耿葳今天指北市「三貓計畫」已呈彌留狀態，建議應納入寶可夢活動範圍做最後急救；台北市長柯文哲表示，未來有南環線和安坑輕軌經過，應該還有救。

台北市議會今天進行是政總質詢，國民黨台北市議員耿葳質詢指出，為了挽救貓熊、貓纜及貓空，柯文哲上任後不斷喊出「三貓計畫」，去年甚至還推出三貓2.0，結果三貓計畫毫無成效、僅淪口號。

耿葳表示，貓纜自民國100年到110年都虧損，貓空山上的產業發展也不見起色，疫情重創讓原本績效尚可的動物園收入呈現斷崖式下降，直批三貓計畫呈彌留狀態。

其中，貓纜一年不如一年，淪最大病貓。耿葳說，貓纜連11年虧損金額達新台幣10億1624萬餘元，且101、104年虧損都超過新台幣1億元，直到105年2月1日貓纜票價調漲，當年度虧損才降為5000多萬元，但107年虧損金額又高達9000多萬元。

除此之外，動物園大貓熊「圓仔」於102年7月6日出生後掀熱潮，當年總入園人數較101年增加逾25萬人，103年總入園人數又較102年增99萬9000多人，但104年起就回復全年平均300多萬人的水準，就連109年6月28日「圓仔」妹妹「圓寶」出生後也助益不多。

耿葳說，北市府為搶救三貓商機於去年推動三貓2.0計畫，但整年度活動預算執行率僅18%，全年參與人數2300人，整體成效仍有很大的加強空間。

另，貓空茶推廣中心營運支出從103年的435萬元、104年465萬元、105年增至766萬元，直到COVID-19疫情爆發的109年、110年都分別支出600多萬元，但參訪人數卻從103年的4.5萬人一路下滑，外籍參訪人數更是不見起色，顯然感受不到三貓連動的加持。

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耿葳認為，三貓應納入寶可夢活動範圍，進行最後急救，並舉今年10月將於大安森林公園登場的「飛翔皮卡丘計畫」為例，應將三貓新增到活動範圍內，從動物園開始到貓纜乃至於貓空整個山區，透過寶可夢的道館、補給站設置及特有種寶可夢的出現，進行三貓的整體包裝計畫。

柯文哲答詢表示，三貓計畫專案小組都會追蹤進度，且Zoo mall開發案也在進行，未來完成後，應該還有救。並認為等疫情過去後應可回歸到基本面，且捷運動物園站是文湖線與未來南環線的交會點，加上安坑輕軌也會經過，未來為交通要道，長期看還是有前途。（編輯：李亨山）1110830