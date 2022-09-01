淨零論壇環團建言促配套 高市加速能源轉型與減碳

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高市今天舉辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」，環團雖深表贊同但也提出建議。環保局表示，市府秉持減煤、增氣、展綠、區域均衡為核心價值，落實空污改善、加速能源轉型跟減碳行動。

為達2050淨零排放目標，高雄市政府上午舉辦「高雄2050淨零及循環經濟國際論壇」。針對市長陳其邁提及達成2050淨零排放目標「刻不容緩」，環團深表贊同，也肯定宣示「2030無煤高雄」汽電共生脫煤期程，但也提出幾項隱憂跟建議。

對於市府日前提出的高雄淨零城市管理自治條例草案，地球公民基金會向中央社記者表示，細節上還是期盼可以像台北有些因應氣候變遷的明確規劃或細部目標。

基金會指出，淨零排放目標著重預算編列，但目前從高市的草案內容中仍較少看到相關內容或用途，這部分仍需補強；且大多法條也都淪為「空白授權」，沒有細部目標，希望市府能再多提出相關配套措施。

南部反空污聯盟則表示，大林電廠超臨界燃煤機組，目前無退場轉型目標，且台電日前仍以40年運轉為目標，若照原定期程，高雄境內燃煤電廠將使用到2058年。

南部反空污聯盟指出，高雄將擴建大林電廠2部燃氣機組，及設七接、八接天然氣接收站，未來碳排勢必持續增加，未見市府要求大林電廠提減煤、去煤具體承諾，且針對「2030無煤高雄」汽電共生脫煤期程，還待更加速相關具體措施。

對此，高雄市政府環保局下午新聞稿指出，市府持續監督轄內電廠、汽電共生廠減煤規劃，每季檢討脫煤進度，加速能源轉型步調，同時透過訂定「高雄市淨零城市管理自治條例」各項具體規範，落實空污改善及減碳行動。

環保局長張瑞琿表示，高雄以減煤、增氣、展綠、區域均衡為核心價值，逐步降低電力排碳係數，輔導業者導入創新技術，如固態衍生性燃料（SRF）、混氫、混氨等發電方式，邁向零碳電力。

張瑞琿說，現階段煤炭轉型天然氣為最重要減碳方式之一，高雄目前推動減煤政策，規劃轄內電力、汽電機組脫煤策略。包括要求興達電廠秋冬燃煤機組停2減2，並在供電無虞下，2部機組降載提升至35%以上，擴大減煤時間30天。

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此外，環保局也定期召開減煤會議，要求汽電共生業者滾動盤點減煤措施及配合秋冬減煤，8月會議決議2022年減煤目標量由36.7萬噸提升至56.8萬噸。目標汽電共生廠2023年減煤100萬噸，2025年汽電共生廠全面脫煤及興達電廠燃煤機組全面除役，將可減煤725萬噸，相當於減少825萬噸CO2e。

在「高雄市淨零城市管理自治條例」部分，市府也依循城市能源、產業、生活、社會4大轉型架構，內容涵蓋太陽能光電、大戶創電、園區綠電、產業碳盤查與減碳、開發行為增量抵換、建築能效揭露及改善、運具電動化、捷運搭乘獎勵、城市低碳規劃、有機農業輔導、淨零教育推廣、淨零基金及綠色金融等多元面向，草案正持續蒐集市民、產業界、公民團體建議，期望凝聚社會共識。（編輯：黃世雅）1110901