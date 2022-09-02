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台南民進黨3人違紀參選議員 將從嚴議處

2022/9/2 20:23（9/2 20:46 更新）
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111年台南市議員選舉登記2日截止，民進黨台南市黨部主委潘新傳（圖）表示，將全力輔選黨提名的參選人，以市長當選、衝高得票率，及搶攻台南市議會過半席次為目標。（民進黨台南市黨部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月2日
111年台南市議員選舉登記2日截止，民進黨台南市黨部主委潘新傳（圖）表示，將全力輔選黨提名的參選人，以市長當選、衝高得票率，及搶攻台南市議會過半席次為目標。（民進黨台南市黨部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月2日
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（中央社記者楊思瑞台南2日電）111年台南市議員選舉登記今天截止，民進黨提名34人完成參選登記，並確定有3人違紀登記參選，民進黨台南市黨部指出，將依規定由中央評議委員會從嚴議處。

民進黨台南市黨部執行長張孟暉透過新聞稿表示，黨部提名的34席議員參選人都已完成登記手續，但很遺憾還是有第2選區（大北門區）蔣琦君、第10選區（東區）陳世安、第7選區（永康區）陳世霖等3名同志確定違紀登記參選。

張孟暉指出，依據民進黨「公職候選人提名條例」第12條規定，直轄市議員違紀參選者，得逕由中央評議委員會於候選登記截止日後，10日內從嚴議處。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，此屆市長、市議員提名都是一時之選，在昨天也確定市議員第1選區（大新營區）最後遞補人選，團結戰隊成型，且聯合輔選中心皆做好完善準備，將全力輔選黨提名的參選人，以市長當選、衝高得票率，及搶攻台南市議會過半席次為目標。（編輯：黃世雅）1110902

潘新傳
民進黨台南聯合輔選中心成立 力拚全壘打
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