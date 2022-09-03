突徵召陳麗娜登記參選 國民黨：會加強新人輔選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨高雄市議員參選人陳麗娜（左2）、陳識明（右1）、蔡武宏（右2）與高雄市議長曾麗燕（左1）3日一同出席小港區提名同志介紹會。中央社記者曾以寧攝 111年9月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄3日電）國民黨高雄市議員陳麗娜昨天下午由助理代辦登記參選。陳麗娜今天說是考量國民黨整體選情的決定；新人陳識明則盼有補償措施。高雄市黨部主委許福明說，將加強新人輔選。

已連任5屆高雄第10選區（前鎮小港區）議員的陳麗娜曾在4月公開表示將「不競選連任」，交棒助理呂謦煒，但最終初選由陳識明出線，陳識明在1日完成登記。不過陳麗娜助理昨天在登記截止前最後一個下午到選委會繳交資料，選委會查核後宣布陳麗娜完成登記。

許福明今天接受中央社記者電訪表示，陳麗娜原先表明沒有參選意願，但考量國民黨過去在原住民選區較有優勢，這次面臨民進黨來勢洶洶，黨內評估若議會席次要過半，第10選區相當重要。

許福明說，提名至今，民調發現陳麗娜的票源無法轉移到陳識明身上，且考量選區共8席名額，因此希望陳麗娜與現任議長曾麗燕一起出戰，守住婦女保障名額，陳識明則開拓年輕票源，未來黨部會加強新人輔選，盼與蔡武宏一舉搶下4席。

國民黨高雄市議員參選人陳麗娜、陳識明、蔡武宏與曾麗燕，今天都與高雄市長參選人柯志恩一同出席小港區提名同志介紹會。

柯志恩現場接受媒體聯訪表示，陳麗娜參選，自己也是昨天在新北市參訪時，透過新聞得知，覺得有點震撼，相信陳麗娜有資深實力，也經過非常多思考，才在最後一刻做出決定。但新人是循正式模式提名，國民黨應該要給年輕人機會，「黨中央要怎麼幫助新人當選，應該要提出輔助與說明。」

陳麗娜今天接受媒體聯訪說，中央黨部與她討論過一陣子，希望加入選戰、炒熱選情，讓更多泛藍支持者出來投票，甚至多搶下一個議員席次，讓情勢對議長選舉更加有利，也提升國民黨士氣，在整體考量後，在最後一刻決定「把責任擔下來」。

陳識明則表示，黨中央用突襲方式閃電徵召，地方黨部、參選人幾乎都不知情，陳麗娜最後登記大家都有些措手不及。他指出，新人登記初選時繳交55萬，整體初選花費共約200萬元，「對新人來說是重要資金，最後卻除了一紙提名書，什麼資源都沒有」，盼黨中央提出補償措施，也幫助新人曝光。（編輯：郭諭儒）1110903