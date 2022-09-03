致敬光榮 陳其邁：創新、傳承讓眷村文化永續流傳

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2022高雄市眷村文化節3日在原日本海軍鳳山無線電信所舉辦，由樂儀隊、陸海空國軍娃娃和騎警隊等以整齊隊形通過舞台開幕，活動期間更有生存游擊戰鬥營、新訓中心闖關遊戲、軍事秘境踏查等豐富活動，重現軍民一家景象。中央社記者曾以寧攝 111年9月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）2022高雄市眷村文化節今天在鳳山前海軍明德訓練班一連兩天登場。市長陳其邁說，高雄是一個多元族群、多元文化港灣城市，優美的眷村文化不僅要傳承、更要創新，進而永續流傳。

邁入第16年的高雄市眷村文化節，首次在九三軍人節舉辦，今年活動主題「致敬光榮」，陳其邁也向所有現役、退役軍人、榮民及眷屬們致敬。開幕儀式由高雄高工樂儀隊、高雄高商樂旗隊、觀光騎警隊、國軍三軍寶寶、龍獅戰鼓隊等表演團體依序進場，讓現場民眾大飽眼福。

陳其邁在高雄市高縣眷村文化發展協會榮譽理事長劉德林帶領下，了解眷村文化與各項美食起源，並逐一與攤商互動，遊走眷村美食間，現場民眾爭相合照，氣氛十分熱絡。

陳其邁表示，眷村是大家感情與記憶的匯集地，為加速眷村更新腳步，市府推動「以住代護」政策，讓眷村空間得以活化重獲新生，完整保留當地文化。此外，在昔日的日本海軍鳳山無線電信所、前明德訓練班改建工程方面，市府已成功爭取預算，未來將加速重現當地歷史，回復往日雄偉風貌、重現百年風華。

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陳其邁說，市府全力支持眷村文化保存，範圍涵蓋左營、鳳山及岡山等3地眷村，期待透過更靈活多元配套方式，盡可能保存對於眷村共同記憶及感情，並照顧好眷村與周邊市民朋友。

高雄市政府文化局文化資產中心新聞稿指出，高雄擁有陸海空三軍官校及眷村，鳳山眷村是高雄眷村最早活化區域，2014年起在時任文化局長史哲擘畫下，推出「以住代護」政策，迄今累積充沛眷村新能量，不只傳承更要創新，更是高雄市獨有眷村文化薪傳政策。透過眷村文化節交流，讓鳳山原9大眷村、4大眷改新城的共同記憶都能延續下去。（編輯：孫承武）1110903