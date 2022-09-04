陳識明要求退初選花費 柯志恩：黨應思考新人訴求

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原本表明不連任的國民黨高雄市議員陳麗娜，最後一刻登記參選，引發黨內同選區提名新人陳識明不滿，陳識明並呼籲國民黨退還他初選期間的費用。國民黨高雄市長參選人柯志恩（左2）4日受訪時表示，黨應該要好好思考陳識明的訴求。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月4日

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）原本表明不連任的國民黨高雄市議員陳麗娜，最後一刻登記參選，引發黨內同選區提名新人陳識明不滿。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天也說，黨應好好思考陳識明的訴求。

已連任5屆的第10選區（前鎮、小港區）市議員陳麗娜曾表示「不競選連任」，交棒助理呂謦煒，但最終初選由陳識明出線，陳識明在1日完成登記；不過，陳麗娜助理2日在登記截止前到選委會代辦登記，陳麗娜指是考量選情決定。

陳識明今天凌晨在臉書（Facebook）發文表示，地方有傳言是因為他不選了，國民黨才讓陳麗娜回鍋，但他要鄭重澄清自己絕對參選到底。他也說明了自己參選過程，在4月陳麗娜宣布交棒給呂謦煒參選後，陳麗娜空出的席次由他和呂謦煒競爭。

陳識明說，初選結束，他民調領先獲得提名，1日登記參選成為候選人。但國民黨中央卻突然閃電報准陳麗娜為第4席參選，事前未告知任何人。

陳識明指出，新人首次參選，基層實力不如現任議員很正常，國民黨應該要協助透過制度出線的黨籍候選人，而不應該是放棄新人、徵召老將，這讓他當初的初選變得沒有意義，也違反程序正義。

陳識明呼籲國民黨退還他初選期間的費用，包含民調費及初選期間的選舉花費等，也希望國民黨公開承諾，未來黨內青年參政不能、也不該再發生同樣情況。

國民黨高雄市議員邱于軒今天也發文要求黨中央說清楚、講明白，即使是戰略思考，也要做好內部溝通，充分尊重，才不會陷陳識明不公、陷陳麗娜不義，國民黨需要年輕人，不該是說一套、做一套。

柯志恩上午參加澄清湖視障者健行烤肉活動時，接受媒體聯訪表示，陳識明是根據黨的提名程序出線，有權利要求初選造成的損失，黨部應好好思考陳識明的訴求。

柯志恩也坦言對陳麗娜的登記感到意外，認為可能是選戰策略考量，但黨往後應該思考如何協助沒有資源的年輕人打贏選戰，才能創造雙贏。（編輯：陳仁華）1110904