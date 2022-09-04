陳麗娜報准參選 國民黨高市黨部：守住婦女保障名額

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）原本表明不連任的國民黨高市議員陳麗娜最後一刻登記參選，引發黨內同選區新人陳識明不滿，高市黨部今天表示，這是考量守住婦女保障名額關鍵席次，盼以席次最大化、團結拚過半為努力目標。

已連任5屆的第10選區（前鎮、小港區）市議員陳麗娜曾表示「不競選連任」，交棒助理呂謦煒，但最終初選由陳識明出線，陳識明在1日完成登記。

不過陳麗娜助理2日在登記截止前到選委會代辦登記，陳麗娜昨天接受媒體聯訪表示，黨中央黨部希望她加入選戰、炒熱選情，甚至多搶下一個議員席次，讓情勢對議長選舉更有利，在整體考量後，最後一刻決定「把責任擔下來」。

陳識明今天凌晨在臉書（Facebook）發文強調會參選到底，並呼籲國民黨退還他初選期間費用，也希望國民黨公開承諾，未來黨內青年參政不能、也不該再發生同樣情況。

國民黨高雄市黨部今天發布新聞稿表示，國民黨同意陳麗娜報准參選，是考量整體選情發展而決定，希望以席次最大化、團結拚過半的目標來努力，市黨部未來也會加強新人輔選工作，希望第10選區4席全壘打、議會席次過半。

國民黨高雄市黨部指出，第10選區應選8席議員，其中有2席婦女保障名額，但此次國民黨僅有1名女性登記參選。

國民黨高雄市黨部表示，面對其他黨派女性參選人來勢洶洶，國民黨不可能將第2席婦保拱手讓人，因此考量整體議員選情發展、議會爭取過半席次，第10選區婦保名額將成關鍵少數，因此同意陳麗娜報准參選。

國民黨高雄市黨部表示，希望第10選區的國民黨議長曾麗燕及陳麗娜2名女性參選人共同出戰，守住婦女保障名額關鍵席次，並由現任議員蔡武宏及新人陳識明開拓年輕及中間選民票源，未來會加強蔡武宏與陳識明各項輔選工作，希望大家共同團結努力，為第10選區搶下4席全壘打，議會才能拚過半。（編輯：陳仁華）1110904