花蓮先期轉運站增服務 託運行李至合作飯店

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花蓮先期轉運站推出新服務，接受旅客的行李託運至合作飯店，讓人與行李分離可輕裝出遊，目前已和30多家旅宿業者合作，9月底前可免費託運。中央社記者李先鳳攝 111年9月5日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）花蓮先期轉運站推出新服務，接受旅客的行李託運至合作飯店，讓人與行李分離可輕裝出遊，目前已和遠雄悅來大飯店、花蓮福容大飯店等旅宿業者合作，9月底前免費。

花蓮縣政府建設處今天在先期轉運站舉行啟動儀式，將導入多元旅運智慧應用，包括即時旅運資訊、5G異地沉浸式景點導覽、智能型寄物櫃、共享行動電源、ATM提款機等，還有使用多元支付的無人咖啡機，使用花蓮好Q也可兌換。

建設處長鄧子榆接受媒體聯訪表示，轉運站推出「空手觀光」旅運服務，未來遊客無論搭乘火車或客運抵達花蓮後，即可將行李交由花蓮轉運站託運至合作飯店，透過「人與行李分離」的雙軌並行方式，讓旅客空出雙手，立刻輕裝出遊。

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遊客若要轉搭台灣好行、賞鯨泛舟等行程的接駁專車，可直接出發；行李託運服務自8月起已和遠雄悅來大飯店、花蓮福容大飯店、麗翔酒店花蓮館等等全縣30家旅宿業者合作，至9月底為止享免費託運服務。

花蓮轉運站自7月起試營運至今，持續滾動優化各項旅運服務，目前已整合國道客運、公路客運和市區客運等9家業者，包括花蓮客運、太魯閣、華聯、興東、首都、北客、統聯、葛瑪蘭及國光等共26條路線服務，包含台灣好行系列303縱谷花蓮線、304洄瀾東海岸線、310太魯閣線，都以花蓮轉運站作為起訖站。（編輯：黃世雅）1110905

花蓮縣政府建設處5日在先期轉運站舉行啟動儀式，將導入多元旅運智慧應用，並推出新服務，接受旅客的行李託運至合作飯店，讓人與行李分離可輕裝出遊。中央社記者李先鳳攝 111年9月5日