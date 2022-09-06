鹿谷銀髮健身俱樂部啟用 助偏鄉長輩更健康

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南投縣竹山鎮東華醫院在鹿谷社區發展協會打造銀髮健身俱樂部，6日揭牌，提供個人及團體運動專業指導、運動傷害及骨科、居家運動等諮詢，幫助長輩正確運動養身。（東華醫院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年9月6日

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）東華醫院設在鹿谷鄉的銀髮健身俱樂部今天啟用，提供綜合阻力、下肢等訓練硬體，還有物理治療師指導，有居民說，感謝醫院提供巡迴醫療、運動保健服務，守護偏鄉長輩健康。

位於竹山鎮的東華醫院除提供偏鄉巡迴醫療服務，也在鹿谷社區發展協會打造銀髮健身俱樂部，下午剪綵揭牌，由具復健科、銀髮族肌力訓練專業的醫療副院長蘇俊郎帶領物理治療師提供個人及團體運動指導、運動傷害及骨科、居家運動等諮詢，助長輩正確運動養身。

蘇俊郎接受媒體聯訪表示，這處銀髮健身俱樂部設立由衛生福利部國民健康署指導、南投縣政府衛生局主辦、東華醫院承辦，運動器材專為銀髮族設計，包含綜合阻力訓練機、下肢訓練設備、運動結合認知遊戲設備、全身被動式律動設備，每週三、週四提供服務。

另外，東華醫院深入鹿谷鄉無醫村，把秀峰天主堂化身醫院，定期提供村民醫療服務，讓長輩免去舟車勞頓，院方昨天將心臟超音波、心電圖、頸部超音波、自律神經檢查、周邊動脈檢查等儀器都帶到現場，吸引27人看診，年齡從1歲嬰兒到90多歲長者。

東華醫院社區健康中心主任李玉玲說，固定每週一下午2時至5時在秀峰天主堂辦理巡迴醫療，有醫師、護理師、藥師為鄉親服務，包含看診、拿藥或進一步安排電腦斷層、磁振造影檢查，也有慢性病連續處方箋送藥到家服務，若長輩無交通工具到場，也有交通車接送。

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一名阿嬤認為孫女走路不太平衡，擔心是發展遲緩，昨天特別和老伴帶孫女到現場掛號，阿公、阿嬤有慢性病，但交通不便又要帶孫子，就醫意願較低，得知有巡迴醫療，一起都看診；另一名劉姓村民說，偏鄉醫療資源很缺乏，感謝醫院不計成本花心力造福村民。

蘇俊郎說，偏鄉很多類似情形，甚至連自己生病都不知道，醫院盡量帶齊設備讓長輩就近檢查、發現疾病，再透過藥物控制或轉介手術，保障身體健康，全院員工都很高興為偏鄉醫療盡一份心力。（編輯：謝雅竹）1110906