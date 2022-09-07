劉建國發表12項醫護樂活政策 照顧雲林老小

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（中央社記者姜宜菁雲林縣7日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國今天舉行政策白皮書發表記者會，宣布12項醫護樂活政策，要照顧高齡者、促進兒童與青少年健康，讓雲林縣成為全國銀髮樂活的首善之都。

劉建國今天舉行政策白皮書發表記者會，宣布增設關懷據點共餐食堂、推動青銀共居住宅、落實兒童與青少年全方位健康促進及醫療照顧等12項醫護樂活政策，前衛福部長林奏延、台灣長期照顧發展協會理事長白敦仁、雲林縣醫師公會理事長丁榮哲等人前來力挺。

劉建國競選團隊醫療照護小組召集人卓春英指出，劉建國擔任立委期間，爭取台大雲林分院虎尾院區二期醫療大樓的費用新台幣111億元，同時39億元建置「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」促進健康福址研究，以實現長者食醫住行育樂的健康生活，全力打造雲林成為醫療照護重鎮。

劉建國表示，長照只是整個高齡政策的一部分，對長者來講，有身體、心理和環境的需求，因此競選團隊醫療照護小組聚集許多專家學者凝聚共識，超前部署照顧高齡者政策。

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林奏延建議劉建國加強兒童預防保健、把國中一年級的男生也納入子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）補助對象，劉建國允諾，當選縣長會努力實現。

台灣長期照顧發展協會榮譽理事長吳宗頂提到，劉建國以「中央顧長照，地方拚健康」為理念，主張健康緩老化以及提升高齡長者福利政策，包括免費幫忙裝假牙、贈送計步器等，全縣每一村里一長照C據點，這些都是很具體且對長者有很大福利。（編輯：郭諭儒）1110907