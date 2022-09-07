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澎縣府與慈濟簽合作備忘錄 推展慈善教育關懷

2022/9/7 15:42
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（中央社澎湖縣7日電）澎湖縣政府與佛教慈濟慈善事業基金會今天簽署合作備忘錄，未來一起合作慈善、教育、醫療、災害、生態、公益等六大關懷，可讓愛洋溢社會，提升澎湖正能量。

澎湖縣政府與佛教慈濟慈善事業基金會簽署合作備忘錄，今天由縣長賴峰偉與慈濟基金會執行長顏博文簽署，議長劉陳昭玲等人在場見證，儀式簡單隆重。

賴峰偉表示，慈濟已默默行善超過半世紀，總是秉持「跑在最前，做到最後」的精神，在國內外發生災難時，都可以看到慈濟在第一時間前往現場協助政府救災，並提供災民急難救助。

賴峰偉表示，縣府施政理念核心跟慈濟精神相容，慈濟以「大愛無礙」精神發揮愛的力量，縣府也遵循著愛的軌道前進不懈，縣府與慈濟簽訂合作備忘錄，可發揮一加一大於二的力量。

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劉陳昭玲表示，慈濟慈善事業基金會在澎湖深耕多年，無論是急難救助紓困、新芽獎學金助學、歲末祝福、救災人力物力的支援，以及環保領域，乃至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的善行義舉，都能看到慈濟人身影，期盼未來縣府與慈濟共同結合雙方力量，進一步來加強合作項目，發揮加乘成效。

澎湖縣政府表示，為了將「人心淨化、社會祥和、天下無災無難」的願景加以實踐，慈濟自2019年起，陸續與國內縣市政府簽訂合作備忘錄，此次慈善列車跨海來到澎湖，與澎湖縣政府簽訂合作備忘錄，共同推展慈善關懷、教育關懷、醫療照護、災害防救、生態環保、公益人文等合作事項。（編輯：謝雅竹）1110907

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