入境檢疫規定逐步鬆綁 北市9/8起停發關懷包

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）台北市民政局今天表示，入境檢疫規定逐步鬆綁，居家檢疫關懷包已完成階段性任務將退場，明天零時起，入境的居家檢疫者不再會收到關懷包。

台北市民政局今天發布新聞稿表示，入境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫政策自109年開始執行，台北市同年3月起提供關懷包給居家檢疫民眾，至今已累計發出34萬5930份關懷包。

民政局指出，隨著疫情的演變，檢疫政策不斷調整鬆綁，天數從一開始的14天慢慢降為10天、7天、3+4天，9月1日起再放寬後4天自主防疫處所至1人1室，研判關懷包已完成階段性任務，決定明天起退場。

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民政局強調，雖然明天零時起，入境的居家檢疫者將領不到關懷包，但其他關懷和支持措施仍然持續，檢疫期間若有任何需要可以向防疫人員反映，或上「臺北市政府嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）專區」查詢。

民政局表示，過去二年多來，感謝大部分市民展現高度守法素養與公民素質，犧牲部分自由讓疫情得以順利控制，呼籲未來持續配合相關檢疫規定，共同保護親友和家人。（編輯：李亨山）1110907