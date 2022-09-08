台南虎頭埤風景區 諸多造景將完工迎來新風貌

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市新化區虎頭埤風景區向有「台灣第一水庫」美譽，擁有27公頃廣闊水域，親子林間步道、新化神社及虎頭埤蟋蟀館修繕整建中，預定3年內陸續完工，迎來嶄新風貌。

台南市政府今天發布新聞稿指出，虎頭埤風景區湖光山色，美不勝收，不僅有「台灣第一水庫」美譽，也有「台南小日月潭」美稱，每年吸引逾35萬名遊客入園。

台南市長黃偉哲表示，虎頭埤優美山水湖景是共同回憶，也是許多公司行號、社會團體及闔家出遊必去之處；市府每年固定在虎頭埤舉辦活動，包括五月音樂節及「黃金雨季」阿勃勒花季等。

虎頭埤搭配園區豐富生態資源，綠意盎然林間步道，清涼有趣水上遊憩活動及優質露營烤肉場地，間接促使周邊新化老街、山上花園水道博物館及左鎮化石園區等觀光持續成長。

市府已規劃在湖濱水岸第一排佔地1.3公頃的旅遊服務區土地（原虎頭埤青年活動中心），以BOT方式招商，引進民間業者開發作為旅館、會議講習、旅遊諮詢、購物、餐飲、休憩及地方特產販賣等，預定投資金額至少新台幣8億元，年限50年（興建期4年及營運期46年），且享有20年優先續約權。

另外，虎頭埤風景區的全齡地景遊憩設施、親子林間步道、新化神社及虎頭埤蟋蟀館修繕整建等，正加速辦理，預定3年內陸續完工，迎來嶄新風貌。

市府觀光旅遊局長郭貞慧表示，虎頭埤風景區住宿市場潛力非常高，未來將持續帶動虎頭埤觀光熱潮，創造台南觀光發展的全新商機。（編輯：卞金峰）1110908