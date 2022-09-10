彰化蛋黃酥名店排隊人潮減 仍有人凌晨來等候

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（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）彰化市不二坊糕餅店昨天、今天開放門市販售蛋黃酥，明天起公休至15日，由於今天已是中秋節，上午排隊人潮較昨天減少許多，凌晨來排隊拔得頭籌的男子說，買來送朋友。

位在彰化市中正路的「不二坊」糕餅店每逢中秋節就成為排隊名店，營業時間未到，清晨就有民眾或代購業者排隊等候買蛋黃酥。店家日前公告指出，由於中秋節訂單已滿，不再接受訂購，9月8日前「門市暫停販售」，僅預訂成功者可依照預訂時間至門市取貨。

不過，業者昨天、今天開放門市販售，由於是中秋節前最後搶購機會，昨天凌晨就有民眾等候，店家上午開門營業之前，約有200至300人排隊，人潮從店旁巷弄綿延到中山路，中央社記者今天再到場觀察，上午排隊人潮約百人。附近攤商透露，大概只剩昨天同時段1/3。

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來自台中的謝姓男子說，自己沒吃過不二坊的蛋黃酥，但聽說很好吃，由於要送朋友，今天凌晨2時多到場排隊，預計「買滿」30顆，朋友知道他要來買，很期待收到；從高雄來彰化旅遊的郭姓男子說，之前有吃過，覺得口感酥脆、香氣濃，特地安排行程再來買。

不二坊雖是中秋節排隊名店，但也有網友認為：「多吃覺得膩」、「代購應該不少」，且原價每顆新台幣45元的蛋黃酥，中秋節前幾天代購業者售價可哄抬至每顆120元。但附近攤商透露，代購售價其實很亂，且由於今天已是中秋節，代購業者已不接單。（編輯：郭諭儒）1110910