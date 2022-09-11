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中秋連假亂放爆竹煙火增多 台南開出8張罰單

2022/9/11 11:38（9/11 12:16 更新）
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台南市政府環保局指出，中秋節期間於晚間10時過後不得施放爆竹煙火，台南市環保局於連假期間加強取締，專案小組晚間到各熱區巡查。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
台南市政府環保局指出，中秋節期間於晚間10時過後不得施放爆竹煙火，台南市環保局於連假期間加強取締，專案小組晚間到各熱區巡查。（台南市環保局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月11日
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（中央社記者楊思瑞台南11日電）許多民眾利用中秋連假與親友聚會，還有人施放爆竹煙火助興，台南市環保局統計8日晚間10時至今天上午為止，累計開出8張違反噪音管制法罰單，勸導單也開出109張。

台南市政府環保局發布新聞稿指出，中秋節期間於晚間10時過後不得施放爆竹煙火，違反者將依噪音管制法第8條公告規定，可處新台幣3000元以上、3萬元以下罰款，統計自8日至今天上午為止，共已開出109張勸導單、8張罰單，陳情件數46件。

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環保局長謝世傑表示，昨天晚間至今天清晨間共開立5張處分書及66張勸導單，另有部分陳情案件，環保局於接獲報案後派員前往稽查，抵達現場時雖未查獲行為人，但仍依行為人影像、車牌及現場蒐證情形追查行為人。

謝世傑指出，環保局在連假期間組成專案小組，於夜間9時後前往黃金海岸、林默娘公園及觀夕平台、四草大橋等熱區巡查，取締不顧他人安寧需求在管制時段燃放煙火行為，並不排除以最高金額3萬元裁罰。（編輯：陳仁華）1110911

謝世傑
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