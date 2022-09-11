發展北高雄 路竹將建運動中心、檢討都市計畫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁（前排中）11日到路竹高中出席運動中心暨建設成果記者會表示，將設置高雄第14座國民運動中心，並說明公托公幼設置進度，也將展開都市計畫通盤檢討。中央社記者曾以寧攝 111年9月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄11日電）高雄市長陳其邁今天到路竹高中參加運動中心暨建設成果記者會，表示將設置高雄第14座國民運動中心，並說明公托公幼設置進度，也將展開都市計畫通盤檢討，盼提升地區生活機能。

陳其邁現場說明路竹運動中心設置暨科技新城、打造宜居社區計畫表示，市府著眼北高雄發展，尤其路竹科學園區廠商已經紛紛進駐，增加大量就業人口，生活、公共服務需求都將增加。

因此選定未來鄰近高雄捷運路竹線路竹站的路竹高中為運動中心基地，除增加既有設施，也預計在隔壁新建2層樓建築，提供球場、健身重訓、拳擊有氧教室、游泳池等多元運動空間。

陳其邁說，除了運動中心建設，路竹地區的都市計畫也在進行第4次通盤檢討，捷運路竹線也在今年1月動工，因此配合捷運興建、聯合開發、公保地檢討、產業園區規劃，將在滿足生活、生產、生態下改造路竹。

陳其邁指出，除滿足就業人口需求，這2年路竹地區公幼增加7個班、準公托也增加2據點，社區關懷據點增加6處，因此在社福功能上，也比一般市區平均比例還要高，讓路竹科學園區的發展也結合城市交通和公共服務需求，讓路竹有更好生活。

高雄市政府運動發展局長侯尊堯指出，隨著高雄半導體S廊帶成形，路竹經濟發展帶動人口成長，陳其邁要求部署增加北高雄運動設施，盤點後擇定設置路竹運動中心，預計投入經費新台幣1.8億元，預計民國114年完工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

都發局長吳文彥指出，通盤檢討將打造路竹產業發展附帶強化路竹的生活機能，盼消費、商業服務等生活機能隨著產業升級提升，讓產業員工在地居住、消費，帶動路竹繁榮發展；初步規劃方向已由副市長林欽榮整合市府各局處討論，10月將辦理草案的公開展覽作業。

都發局指出，路竹都市計畫現行計畫人口為3.5萬人、人口達成率已逾95%，隨著半導體S廊帶成形及捷運建設，必須大幅調整，本次通盤檢討有交通建設、產業發展、土地開發、生活機能4大重點，包括透過捷運開發區聯合開發科技新城捷運門戶、產業與居住並重的產業儲備發展規劃，及舊社區活化提升，並指認未來都市發展住宅區儲備土地等。（編輯：陳仁華）1110911