全國學校經營與教學創新認證 竹市獲5獎項肯定

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新竹市多間幼兒園報名2022 Best Education-KDP全國學校經營與教學創新國際認證獎，計有4所學校的校園營造、課程設計等囊括5獎項，其中，獲獎的陽光非營利幼兒園教學團隊打破教室空間限制，提供幼兒具美感環境的學習氛圍。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年9月13日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）新竹市政府參加全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎，共計4所幼兒園囊括5個獎項。新竹市代理市長陳章賢指出，會持續配合中央政策，發展特色課程，讓孩童幸福長大。

新竹市政府今天發新聞稿，陳章賢表示，新竹市生育率全國名列前茅，市府積極配合中央政策，推出育兒津貼、托育補助、公幼免學費、準公共化與非營利幼兒園等，要擔任家長們「育兒神隊友」，也感謝各園所用心發展特色化與深度課程。

新竹市政府教育處指出，新竹市有多間幼兒園報名2022 Best Education-KDP全國學校經營與教學創新國際認證獎，計有4所學校的校園營造、課程設計等，共獲得3項優等、2項甲等肯定。

在這4所學校中，教育處表示，獲獎的陽光非營利幼兒園教學團隊打破教室空間限制，讓每間教室內外的畸零地，甚至是走廊都能再造成為幼兒的學習空間，提供幼兒具美感環境的學習氛圍，讓孩子可以在幼兒園充分的探索與學習。

清華大學附設實驗國小附幼，教育處指出，附幼以2項課程參賽，分別以語文為核心的「乘著『故事』翅膀飛翔」課程，及手作課程「編織區繞毛球－玩出STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）大能力」獲2項優等肯定。

教育處指出，私立親仁科園幼兒園此次得獎方案「守護環境由我開始」，以「健康」為主題，讓幼兒對環境的健康意識提升，甚至回饋校內公共區域、家庭或社區公園，對生活的環境更加健康與友善。

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另外，大庄國小附設幼兒園深耕數年的幼兒STEAM課程，讓幼兒利用回收物做製作科學玩具、綠美化校內生活環境，引導幼兒觀察生活中的環境，透過綠生活的實踐過程，進而發想可以做什麼讓生活環境變更好的思維模式。

根據2022 Best Education-KDP報名簡章說明，競賽活動是以培養創造力作為教育政策的目標之一，結合KDP國際教育榮譽學會（Kappa Delta Pi, International Honor Society in Education）國際授證，鼓勵學校經營者與教師求新求變，開創出教育界的嶄新氣象。（編輯：戴光育）1110913