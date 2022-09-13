台南優質民宿認證計畫開跑 建立特色品牌

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（中央社記者張榮祥台南13日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，國境逐漸開放，台南市旅宿新增171家，市府今天宣布啟動優質民宿認證計畫，將分5大類評比，以提升住宿品質，建立特色品牌。

台南市政府觀光旅遊局今天發新聞稿指出，隨著COVID-19疫苗普及，疫情趨緩，國境逐漸開放，台南旅宿業逆勢成長，新增171家旅宿，不同於雙北及台中負成長。

因此，台南市政府啟動優質民宿認證計畫，今天更舉辦說明會，以旅客視角訂出認證指標，提升未來整體住宿品質，讓服務貼近旅客需求。

台南優質民宿認證計畫，除檢視民宿業者的建築環境、設施、服務互動及清潔衛生等，是否符合基本安全規範與基礎服務，更依民宿經營型態與自我定位，分為「毛小孩民宿」、「生態景觀民宿」、「風格民宿」、「親子民宿」及「背包客民宿」等5大類評比。

此外，市府透過認證課程培訓，強化民宿業者專業知能，協助業者啟發及提升經營附加價值，創造特色品牌。

觀旅局表示，台南各景點旅客人潮回流，住宿率增長，假日一房難求，衛生健康及服務品質必須做得更好，才能面對競爭，也讓消費者肯定和安心。

觀旅局長郭貞慧表示，台南旅宿業近2年平均住用率約4成，高於全台平均值的3成，今年疫情趨緩加上悠遊國旅政策，部分業者住用率逾9成。在後疫情時代，市府將持續推動觀光復甦，迎接產業光景。（編輯：張芷瑄）1110913