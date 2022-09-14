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台中電眼取締亂丟垃圾 2個月開罰逾11萬元

2022/9/14 14:55（9/14 15:06 更新）
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台中市環保局表示，運用監視器輔助清潔隊告發取締違規亂丟垃圾行為，不僅減少人力負擔，也能提升稽查成效，由於第一線街道清潔人員最了解垃圾出現處，監視器架設位置也會滾動調整，盼透過科技執法加強取締違規亂丟垃圾民眾、發揮嚇阻效果。（台中市環保局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月14日
台中市環保局表示，運用監視器輔助清潔隊告發取締違規亂丟垃圾行為，不僅減少人力負擔，也能提升稽查成效，由於第一線街道清潔人員最了解垃圾出現處，監視器架設位置也會滾動調整，盼透過科技執法加強取締違規亂丟垃圾民眾、發揮嚇阻效果。（台中市環保局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月14日
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（中央社記者郝雪卿台中14日電）隨手亂丟垃圾要小心了，台中市環保局今天表示，在重要路口及易遭丟垃圾處，運用移動式監視器以車追人，近2個月來已取締80件，罰鍰金額約11萬7600元，提醒不要違規。

台中市環保局今天公布，針對重要道路，例如台74號（潭子段）下匝道分隔島附近，許多用路人貪圖一時方便，上、下匝道停等紅燈時，喝飲料、嚼檳榔、吃東西，隨手搖下車窗並往一旁亂丟垃圾，車多交通尖峰時刻更為嚴重。

環保局表示，中央分隔島垃圾不僅影響市容觀瞻，往來車流量大，清潔人員作業風險高，希望用路人多體諒第一線人員辛勞，共同維護環境。

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也有部分垃圾收運點民眾因貪圖方便，在垃圾車未到達時，即將垃圾暫置地面，造成環境髒亂，環保局指出，轄區清潔隊也會透過監視器揪出違規行為人。監視器拍到有亂丟垃圾、吐痰、檳榔渣、菸蒂等行為，將依違反「廢棄物清理法」規定，處新台幣1200元至6000元罰鍰。

台中市環保局長陳宏益表示，運用監視器輔助清潔隊告發取締違規亂丟垃圾行為，不僅減少人力負擔，也能提升稽查成效，由於第一線街道清潔人員最了解垃圾出現處，監視器架設位置也會隨之滾動調整，透過科技執法、加強取締違規亂丟垃圾民眾、發揮嚇阻效果。（編輯：郭諭儒）1110914

陳宏益
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