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花蓮林管處監測舞鶴崩塌地 居民籲增廣播警示

2022/9/15 12:25（9/15 13:21 更新）
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花蓮瑞穗鄉舞鶴淨水廠上方山坡，6年前強颱侵襲後崩塌，花蓮林區管理處監測資料顯示，舞鶴崩塌地屬大規模崩塌潛勢區，經調查評估，範圍約17公頃、深度約35公尺，預估滑動土體約有340萬立方公尺。（花蓮林區管理處提供）中央社記者張祈傳真 111年9月15日
花蓮瑞穗鄉舞鶴淨水廠上方山坡，6年前強颱侵襲後崩塌，花蓮林區管理處監測資料顯示，舞鶴崩塌地屬大規模崩塌潛勢區，經調查評估，範圍約17公頃、深度約35公尺，預估滑動土體約有340萬立方公尺。（花蓮林區管理處提供）中央社記者張祈傳真 111年9月15日
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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮瑞穗鄉舞鶴淨水廠上方山坡，6年前強颱侵襲後崩塌，花蓮林管處持續監控，位移速率仍在警戒範圍值內，若降雨量大有加速疑慮，崩塌將影響部分農路，居民建議設置廣播警示。

花蓮林區管理處監測資料顯示，舞鶴崩塌地屬大規模崩塌潛勢區，經調查評估，範圍約17公頃、深度約35公尺，預估滑動土體約有340萬立方公尺。

花蓮林管處指出，舞鶴崩塌地長期有滑動情形，平均位移速率都在穩定維持在警戒值內，若遇強降雨會有加速情形，為提升居民防災意識，日前在瑞穗鄉、萬榮鄉、卓溪鄉辦地方防災說明會，說明監測狀況及意見討論。

林管處說明，舞鶴崩塌地下方沒有住戶，若發生崩塌，估算土體堆置區距離舞鶴社區也有2公里，應不會對社區民眾造成安全疑慮，但可能會影響部分農路使用。

林管處指出，長年與瑞穗鄉公所完成確認道路管制點、管制時機，農戶、農路使用者造冊列管，視降雨量及位移狀況即時啟動道路管制，避免民眾誤闖崩塌範圍。

瑞穗鄉舞鶴村長楊明林於說明會建議，為避免山區收不到訊號，林管處可評估增設廣播警示系統，即時提醒山區民眾趕緊下山。花蓮林管處回應，會委託廠商做可行性評估。（編輯：張芷瑄）1110915

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