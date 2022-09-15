美濃漂漂河戲水禁辦？ 農水署：需經申請許可

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高雄市美濃區近年以農民灌溉水圳辦理漂漂河活動獲好評，但近日傳出恐遭禁辦。農田水利署高雄管理處15日表示，不會禁止漂漂河活動，但民間社團需透過公務機關提出相關申請，以免未經申請許可，擅入農田水利設施水域戲水或從事水上活動發生危險。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年9月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄美濃區農民灌溉水圳近年辦理漂漂河活動受歡迎，但有媒體報導指出，農田水利署高雄管理處將禁水上活動。農田水利署高雄管理處今天澄清表示，沒有禁辦，只是需經申請許可。

媒體報導指出，美濃區獅山及瀰濃社區發展協會3年前開始利用農民灌溉水圳辦理漂漂河活動，吸引不少遊客造訪，但農田水利署高雄管理處認為水圳只適合供農民灌溉用水，不適合兼作他用，將先勸告要求停辦。

高雄市政府農業局長張清榮今天在市議會接受媒體聯訪時說，問題應該可以解決，漂漂河活動也是有限度利用，如活動可持續辦理，也能增加小農收入。

農業局今天發布新聞稿表示，高雄市美濃區獅子頭水圳，因河道開闊，為居民小時候生活及遊憩場域，這幾年地方開辦漂漂河活動，深受民眾喜愛，也為社區帶來人潮與知名度，達到活絡地方經濟效果。

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農業局表示，未來社區若有意申辦漂漂河活動，在不影響灌溉用途及兼顧安全下，市府將輔導社區依農田灌溉排水管理辦法，向農田水利署提出申請辦理活動，讓美濃漂漂河美好記憶持續傳承，並為地方創造更多效益。

農田水利署高雄管理處今天也發布新聞稿表示，不會禁止漂漂河活動，但民間社團需透過公務機關向農田水利署高雄管理處提出，以免未經申請許可，擅入農田水利設施水域戲水或從事水上活動發生危險。（編輯：張芷瑄）1110915