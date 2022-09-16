睽違25年 台南鹿耳門溪龍舟賽9/24復辦

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（中央社記者張榮祥台南16日電）受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年端午節台南國際龍舟錦標賽停辦，如今疫情趨緩，模擬鄭成功登陸及鄭荷海戰場景預定24日在鹿耳門溪登場，且辦理睽違25年的龍舟賽。

1661年明朝鄭成功利用台南鹿耳門溪水道攻台，迫使荷蘭東印度公司守軍投降退出台灣，300多年後，模擬鄭荷海戰及登陸場景每年在鹿耳門溪上演，今年預定9月24日開戰。

不過，今年除模擬鄭荷海戰及登陸外，睽違25年的鹿耳門溪龍舟賽也將在當天復辦，讓今年端午節無法下場的參賽者或岸上觀賽者，有機會體驗端午龍舟賽盛況。

台南市安南區鹿耳社區發展協會理事長蔡登進表示，台南龍舟賽往年多在安平運河舉行，1997年適逢安平運河整治，當年省長盃龍舟賽就移到鹿耳門溪，事隔25年再度舉辦龍舟友誼賽，算是彌補台南今年停辦端午節國際龍舟賽的遺憾。

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當然，模擬鄭荷海戰及登陸才是24日的重頭戲，蔡登進告訴中央社記者，361年前鄭成功率大軍從台南鹿耳門登台，當年4月30日登陸時未發生海戰，荷軍直到5月初開始反攻，兩軍才在台江海戰，且在北汕尾發生防衛戰爭。

當年荷蘭東印度公司戰船從大員港（安平港）出擊，配合陸地部隊全面開戰，鄭軍由駐防北汕尾的陳澤率部交戰，鄭成功海軍與荷蘭海軍在台江內海對抗，鄭軍出動大量小舢舨船圍攻擊沉荷蘭船；荷軍潰敗後，又派艦隊進攻鹿耳門，鄭荷兩軍9月再次交鋒，荷軍敗走，鄭軍奪得勝利。（編輯：陳政偉）1110916